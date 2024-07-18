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"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский осознает неизбежность поражения Украины. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T16:39+0300
2024-07-18T16:39+0300
2024-07-18T16:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский осознает неизбежность поражения Украины. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией, и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — сказал Меркурис.Он также отметил, что на фоне провалов на фронте Владимир Зеелнский ощущает, как земля уходит у него из под ног. В конце мая Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте, особенно в Ивановском и Часовом Яре на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике. В начале июня он отметил сложную ситуацию на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
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украина, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский
"Сырский признал". На Западе забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Меркурис: Сырский понимает неизбежность капитуляции Украины
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский осознает неизбежность поражения Украины. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией, и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — сказал Меркурис.
Он также отметил, что на фоне провалов на фронте Владимир Зеелнский ощущает, как земля уходит у него из под ног.
В конце мая Сырский сообщил о сложной ситуации на фронте, особенно в Ивановском и Часовом Яре на Краматорском направлении в Донецкой Народной Республике. В начале июня он отметил сложную ситуацию на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.
В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского к капитуляции