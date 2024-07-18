https://1prime.ru/20240718/ukraina-850228501.html

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине

Киев должен сдаться и начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом в социальной сети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T09:09+0300

2024-07-18T09:09+0300

2024-07-18T09:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg

МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Киев должен сдаться и начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом в социальной сети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."<…> Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — отметил он в своем аккаунте.Он также призвал украинскую сторону не забывать об огромных потерях, которые она несет в конфликте.Глава кивеского режима Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости участия России во втором мирном саммите по Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако Киев запретил их законодательно. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда была открыта к диалогу, но другая сторона должна также подтвердить свою готовность.

https://1prime.ru/20240717/frg-850224694.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина