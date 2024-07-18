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"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине
Киев должен сдаться и начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом в социальной сети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T09:09+0300
2024-07-18T09:09+0300
2024-07-18T09:55+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Киев должен сдаться и начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом в социальной сети Х выступил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."<…> Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — отметил он в своем аккаунте.Он также призвал украинскую сторону не забывать об огромных потерях, которые она несет в конфликте.Глава кивеского режима Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости участия России во втором мирном саммите по Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако Киев запретил их законодательно. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда была открыта к диалогу, но другая сторона должна также подтвердить свою готовность.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Последняя битва". На Западе выступили с громким призывом к Украине
Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с Россией
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
Киев должен сдаться и начать мирные переговоры с Россией. С таким призывом в социальной сети Х выступил
бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"<…> Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится", — отметил он в своем аккаунте.
Он также призвал украинскую сторону не забывать об огромных потерях, которые она несет в конфликте.
Глава кивеского режима Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости участия России во втором мирном саммите по Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако Киев запретил их законодательно. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда была открыта к диалогу, но другая сторона должна также подтвердить свою готовность.
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