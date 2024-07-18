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"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - 18.07.2024, ПРАЙМ
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"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - 18.07.2024, ПРАЙМ
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ
Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T21:39+0300
2024-07-18T21:39+0300
спецоперация на украине
украина
мирные переговоры
россия
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если будет еще одно украинское наступление, русские выйдут из него, чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинуться еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.По мнению эксперта, в таком случае нельзя исключать, что Москва может ужесточить свою позицию перед следующими мирными переговорами.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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украина, мирные переговоры, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мирные переговоры, РОССИЯ
21:39 18.07.2024
 
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

Меркурис: новое украинское наступление может еще больше улучшить позиции России

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Если будет еще одно украинское наступление, русские выйдут из него, чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинуться еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.
По мнению эксперта, в таком случае нельзя исключать, что Москва может ужесточить свою позицию перед следующими мирными переговорами.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмирные переговорыРОССИЯ
 
 
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