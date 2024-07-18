https://1prime.ru/20240718/ukraina-850255280.html

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ

Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в... | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T21:39+0300

2024-07-18T21:39+0300

2024-07-18T21:39+0300

спецоперация на украине

украина

мирные переговоры

россия

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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Если украинские войска начнут новое наступление, то это может только улучшить позиции российской армии, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Если будет еще одно украинское наступление, русские выйдут из него, чувствуя себя еще более победоносными, чем сейчас. Кто будет отрицать, что они могут продвинуться еще дальше и быстрее, чем ожидают сами украинцы, и что они будут менее заинтересованы вести переговоры с украинцами, чем сейчас", — отметил он.По мнению эксперта, в таком случае нельзя исключать, что Москва может ужесточить свою позицию перед следующими мирными переговорами.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240718/tranzit-850253007.html

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украина, мирные переговоры, россия