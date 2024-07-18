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Главком НАТО заявил о непредсказуемости продолжения украинского конфликта
Главком НАТО заявил о непредсказуемости продолжения украинского конфликта - 18.07.2024, ПРАЙМ
Главком НАТО заявил о непредсказуемости продолжения украинского конфликта
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, Чем больше затягивается по времени конфликт на... | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T22:09+0300
2024-07-18T22:09+0300
2024-07-18T22:09+0300
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, Чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем, заявил главком объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер. "Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", — сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США. По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами". Каволи отметил, что в украинском конфликте помимо наличия оружия и боеприпасов ключевыми факторами являются достаточное количество военнослужащих, их подготовка и формирование боеспособных подразделений.По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации. "А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал. Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине и указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных. Для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения.
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украина, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
Главком НАТО заявил о непредсказуемости продолжения украинского конфликта
Генерал НАТО: чем дольше длится конфликт на Украине, тем более он непредсказуем
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи полагает, что, Чем больше затягивается по времени конфликт на Украине, тем более он непредсказуем, заявил главком объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер.
"Войны в принципе плохо предсказуемы, но если они продолжительны, то предсказать что-либо еще сложнее", — сказал Каволи, выступая на форуме безопасности в городе Аспен в США.
По его словам, один из главных уроков украинского конфликта заключается в том, что в подобных конфликтах "надо стремиться одерживать быструю победу", если конфликт затягивается, то он "чреват самыми неожиданными поворотами".
Каволи отметил, что в украинском конфликте помимо наличия оружия и боеприпасов ключевыми факторами являются достаточное количество военнослужащих, их подготовка и формирование боеспособных подразделений.
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По его словам, от Запада зависит вопрос снабжения украинской армии оружием, подготовка военнослужащих, но не вопросы мобилизации.
"А это стало очень серьезным вызовом для Украины в последние шесть месяцев", - сказал американский генерал.
Он приветствовал снижение возраста для мобилизации на Украине и указал на усилия западных стран по подготовке украинских военных. Для захвата инициативы необходимо создавать боеспособные подразделения.