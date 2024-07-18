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Юань вырос против доллара США, в центре внимания – новости с пленума

Юань вырос против доллара США, в центре внимания – новости с пленума - 18.07.2024, ПРАЙМ

Юань вырос против доллара США, в центре внимания – новости с пленума

Китайский юань в четверг вырос против доллара США, в то время как трейдеры ждут новостей с проходящего в Пекине ключевого политического мероприятия. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T11:50+0300

2024-07-18T11:50+0300

2024-07-18T11:50+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в четверг вырос против доллара США, в то время как трейдеры ждут новостей с проходящего в Пекине ключевого политического мероприятия.Доллар США торговался в районе самого низкого уровня за четыре месяца против корзины других основных валют, так как комментарии представителей руководства ФРС укрепили надежды на снижение ключевой процентной ставки в сентябре.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1285 за доллар США, что выше оценки Reuters. Кроме того, это представляет собой самый высокий уровень с 1 июля.По состоянию на 03.05 по Гринвичу пара доллар/юань торговалась по 7,2559 против уровня закрытия предыдущей сессии 7,2597.Кроме того, юань получает поддержку со стороны укрепления японской валюты.В начале дня иена достигла максимума за шесть недель после резкого роста в среду, который дал повод подозревать интервенцию со стороны японских властей.Индекс доллара опустился ниже отметки 104, чему способствовало резкое падение доллара против иены в конце азиатской сессии, отметили аналитики Maybank.Они также указали на комментарии кандидата в президенты США Дональда Трампа в интервью Bloomberg Businessweek по поводу слабости юаня и иены.За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.В понедельник свою работу начал 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва. Он будет проходить до 18 июля, и инвесторы пристально его отслеживают на предмет новостей о новых мерах стимулирования.На момент написания статьи индекс доллара вырос на 0,096%, до 103,77. Оффшорный юань снизился примерно на 0,01%, до 7,2732 за доллар.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань