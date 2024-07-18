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В Москве обнаружили первый экземпляр внедорожника Tank 700 - 18.07.2024, ПРАЙМ
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В Москве обнаружили первый экземпляр внедорожника Tank 700
В Москве обнаружили первый экземпляр внедорожника Tank 700 - 18.07.2024, ПРАЙМ
В Москве обнаружили первый экземпляр внедорожника Tank 700
Первый экземпляр внежорожника Tank 700 обнаружили в Москве на парковке, сообщает издание Quto. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:53+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый экземпляр внежорожника Tank 700 обнаружили в Москве на парковке, сообщает издание Quto.Отмечается, что модель - самая крупная в премиальном бренде на сегодняшний день. Его длина достигает 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а размер колесной базы - 3000 мм.При этом модель оснащена двухрядной компоновкой салона, бензиновым трехлитровым V6 отдачей 360 л.с, девятиступенчатым "автоматом" и муфтой подключения передних колес.Tank 700 может набрать 100 км/ч за 5,6 секунды, максимальная скорость - 190 км/ч.
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авто, россия, москва
Авто, РОССИЯ, МОСКВА
10:53 18.07.2024
 
В Москве обнаружили первый экземпляр внедорожника Tank 700

Quto заметил на московской парковке новый внедорожник Tank 700

© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"Автомобиль Tank 500 Blacktrail
Автомобиль Tank 500 Blacktrail - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Первый экземпляр внежорожника Tank 700 обнаружили в Москве на парковке, сообщает издание Quto.
Отмечается, что модель - самая крупная в премиальном бренде на сегодняшний день. Его длина достигает 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а размер колесной базы - 3000 мм.
При этом модель оснащена двухрядной компоновкой салона, бензиновым трехлитровым V6 отдачей 360 л.с, девятиступенчатым "автоматом" и муфтой подключения передних колес.
Tank 700 может набрать 100 км/ч за 5,6 секунды, максимальная скорость - 190 км/ч.
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