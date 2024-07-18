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"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - 18.07.2024, ПРАЙМ

"Рывок в одну сторону". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Бойцы Вооруженных Сил Украины все чаще пытаются сбежать за границу, говорится в материале издания "Страна.ua". | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T13:52+0300

2024-07-18T13:52+0300

2024-07-18T14:43+0300

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных Сил Украины все чаще пытаются сбежать за границу, говорится в материале издания "Страна.ua".Согласно изданию, некоторые моряки-контрактники, которые ранее были переведены в морскую пехоту, сбежали с кораблей по пути в учебную школу. Никого из сбежавших найти не удалось, что может свидетельствовать о том, что они уже покинули Украину.Ко всему прочему, дезертиры по большей части предпринимают попытки побега через Молдавию, где действует особое соглашение с пограничниками."Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону", — рассказал изданию один из сбежавших военнослужащих.Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты сохраняют надежду, что на фронт прибудут новые соединения, сформированные в ходе мобилизации. Однако подкрепление будет состоять из новичков, прошедших короткую подготовку, что будет означать увеличение числа потерь.С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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украина, всу