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Юань открыл ростом торги 18 июля
Юань открыл ростом торги 18 июля - 18.07.2024, ПРАЙМ
Юань открыл ростом торги 18 июля
Курс рубля в начале торгов четверга снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T10:12+0300
2024-07-18T10:12+0300
2024-07-18T10:12+0300
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 1 копейку, до 12,01 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Юань открыл ростом торги 18 июля
Курс юаня на Московской бирже поднимается до 12,01 руб
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск растет на 1 копейку, до 12,01 рубля.