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Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского
Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского - 18.07.2024, ПРАЙМ
Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского
ВСУ оставили Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, эпопея с плацдармом завершилась, пишет польское издание Gazeta. | 18.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-18T15:19+0300
2024-07-18T15:19+0300
2024-07-18T15:19+0300
спецоперация на украине
польша
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ВСУ оставили Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, эпопея с плацдармом завершилась, пишет польское издание Gazeta.По данным издания, вся операция Киева вызывала много споров, особенно учитывая соотношение приобретений и потерь. Форсирование такой широкой реки, как Днепр, было непростой задачей, скорее всего обреченной на провал.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧитатели уверены, что игра не стоила свеч. По мнению limesinus, у Киева вообще нет никаких шансов. Он отметил, что слабая возможность была во время подписания предварительного соглашения в Стамбуле в 2022 году. "Ему нужно было согласиться на мир, пока у Украины осталось хотя бы немного живых людей и какие-то остатки экономики. В 1991 г. на Украине было 53 миллиона человек, в 2020 г. 37 миллионов, а сейчас осталось 20 миллионов. Речь сейчас идет о них. Но бандит Зеленский хочет уничтожить всех", - добавил комментатор.Другие читатели также возмутились огромными суммами, которые идут на Украину. Они отметили, что смысла финансировать Киев нет, поинтересовавшись, на чьих счетах оседают деньги."Нас каждый день заливают информацией об Украине и успехах ВСУ. Какой в этом смысл? Мы продолжаем платить свои деньги и все больше втягиваемся в проблемы Украины. Почему никто не говорит о мирных переговорах?" - задался вопросом OromanO.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, Владимир Зеленский, ВСУ
Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского
Gazeta.pl: Зеленский нагло "продавал" всем байку про "плацдарм" ВСУ в Крынках
МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ.
ВСУ оставили Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, эпопея с плацдармом завершилась, пишет польское издание Gazeta
.
По данным издания, вся операция Киева вызывала много споров, особенно учитывая соотношение приобретений и потерь. Форсирование такой широкой реки, как Днепр, было непростой задачей, скорее всего обреченной на провал.
Читатели уверены, что игра не стоила свеч. По мнению limesinus, у Киева вообще нет никаких шансов. Он отметил, что слабая возможность была во время подписания предварительного соглашения в Стамбуле в 2022 году.
"Ему нужно было согласиться на мир, пока у Украины осталось хотя бы немного живых людей и какие-то остатки экономики. В 1991 г. на Украине было 53 миллиона человек, в 2020 г. 37 миллионов, а сейчас осталось 20 миллионов. Речь сейчас идет о них. Но бандит Зеленский хочет уничтожить всех", - добавил комментатор.
Другие читатели также возмутились огромными суммами, которые идут на Украину. Они отметили, что смысла финансировать Киев нет, поинтересовавшись, на чьих счетах оседают деньги.
"Нас каждый день заливают информацией об Украине и успехах ВСУ. Какой в этом смысл? Мы продолжаем платить свои деньги и все больше втягиваемся в проблемы Украины. Почему никто не говорит о мирных переговорах?" - задался вопросом OromanO.
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