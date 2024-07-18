https://1prime.ru/20240718/zelenskiy-850244556.html

Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского

Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского - 18.07.2024, ПРАЙМ

Эпопея завершилась. Поляки возмутились очередной наглой байке Зеленского

ВСУ оставили Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, эпопея с плацдармом завершилась, пишет польское издание Gazeta. | 18.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-18T15:19+0300

2024-07-18T15:19+0300

2024-07-18T15:19+0300

спецоперация на украине

польша

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 18 июл - ПРАЙМ. ВСУ оставили Крынки, расположенные на левом берегу Днепра, эпопея с плацдармом завершилась, пишет польское издание Gazeta.По данным издания, вся операция Киева вызывала много споров, особенно учитывая соотношение приобретений и потерь. Форсирование такой широкой реки, как Днепр, было непростой задачей, скорее всего обреченной на провал.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧитатели уверены, что игра не стоила свеч. По мнению limesinus, у Киева вообще нет никаких шансов. Он отметил, что слабая возможность была во время подписания предварительного соглашения в Стамбуле в 2022 году. "Ему нужно было согласиться на мир, пока у Украины осталось хотя бы немного живых людей и какие-то остатки экономики. В 1991 г. на Украине было 53 миллиона человек, в 2020 г. 37 миллионов, а сейчас осталось 20 миллионов. Речь сейчас идет о них. Но бандит Зеленский хочет уничтожить всех", - добавил комментатор.Другие читатели также возмутились огромными суммами, которые идут на Украину. Они отметили, что смысла финансировать Киев нет, поинтересовавшись, на чьих счетах оседают деньги."Нас каждый день заливают информацией об Украине и успехах ВСУ. Какой в этом смысл? Мы продолжаем платить свои деньги и все больше втягиваемся в проблемы Украины. Почему никто не говорит о мирных переговорах?" - задался вопросом OromanO.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240715/frantsiya-850127664.html

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польша, владимир зеленский, всу