Внезапный позитив: но уже все понятно

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В четверг, 18 июля, торги российским рублем продолжали развиваться смешанно. Пара доллар/рубль понизилась на 0,10%, до 88,39, евро/рубль - на 0,47%, до 96,35 руб., юань/рубль - выросла на 0,21%, до 12,0285 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 19 июля на отметке в 87,8754 руб. за 1 доллар, евро - на 96,1018 руб. за 1 евро.Колебания валютных курсов развивались совершенно спокойно. Именно сейчас на площадках тот самый нейтральный период, когда прежние новости уже учтены в котировках, а свежих пока не появилось.Силы и энтузиазм потребуются рынку на следующей неделе, когда стартует активная фаза очередного налогового периода.К утру пятницы нефть Brent упала в цене до $84,73 за баррель. Это произошло на фоне глобального укрепления позиций доллара США, а также распродажи в секторе активов и сырьевых товаров. Кроме того, в Китае завершился третий пленум Компартии, который так и не дал никаких подробностей насчет мер поддержки слабеющей экономики Поднебесной. Поскольку Китай считается ключевым в мире потребителем нефти, это важно для сырьевых котировок.В финале недели доллар США останется в границах 88,10-89,00 рублей. Спокойствие - это основное настроение на площадке. Евровалюта удержится в рамках 96,00-97,00 рублей. Российский рынок акций накануне уверенно вырос: позитив вернулся так же внезапно, как ранее пропадал. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2980,62 п., индекс РТС - на 1,38%, до 1068,51 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором на сегодня становится область 2965-3005 п., для валютного он составляет 1045-1075 п.
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В четверг, 18 июля, торги российским рублем продолжали развиваться смешанно. Пара доллар/рубль понизилась на 0,10%, до 88,39, евро/рубль - на 0,47%, до 96,35 руб., юань/рубль - выросла на 0,21%, до 12,0285 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 19 июля на отметке в 87,8754 руб. за 1 доллар, евро - на 96,1018 руб. за 1 евро.
Колебания валютных курсов развивались совершенно спокойно. Именно сейчас на площадках тот самый нейтральный период, когда прежние новости уже учтены в котировках, а свежих пока не появилось.
Силы и энтузиазм потребуются рынку на следующей неделе, когда стартует активная фаза очередного налогового периода.
К утру пятницы нефть Brent упала в цене до $84,73 за баррель. Это произошло на фоне глобального укрепления позиций доллара США, а также распродажи в секторе активов и сырьевых товаров. Кроме того, в Китае завершился третий пленум Компартии, который так и не дал никаких подробностей насчет мер поддержки слабеющей экономики Поднебесной. Поскольку Китай считается ключевым в мире потребителем нефти, это важно для сырьевых котировок.
В финале недели доллар США останется в границах 88,10-89,00 рублей. Спокойствие - это основное настроение на площадке. Евровалюта удержится в рамках 96,00-97,00 рублей.
Российский рынок акций накануне уверенно вырос: позитив вернулся так же внезапно, как ранее пропадал. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2980,62 п., индекс РТС - на 1,38%, до 1068,51 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором на сегодня становится область 2965-3005 п., для валютного он составляет 1045-1075 п.
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