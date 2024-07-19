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Внезапный позитив: но уже все понятно - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Внезапный позитив: но уже все понятно
Внезапный позитив: но уже все понятно - 19.07.2024, ПРАЙМ
Внезапный позитив: но уже все понятно
В четверг, 18 июля, торги российским рублем продолжали развиваться смешанно. Пара доллар/рубль понизилась на 0,10%, до 88,39, евро/рубль - на 0,47%, до 96,35... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:52+0300
2024-07-19T08:52+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850257889.jpg?1721368374
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В четверг, 18 июля, торги российским рублем продолжали развиваться смешанно. Пара доллар/рубль понизилась на 0,10%, до 88,39, евро/рубль - на 0,47%, до 96,35 руб., юань/рубль - выросла на 0,21%, до 12,0285 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 19 июля на отметке в 87,8754 руб. за 1 доллар, евро - на 96,1018 руб. за 1 евро.Колебания валютных курсов развивались совершенно спокойно. Именно сейчас на площадках тот самый нейтральный период, когда прежние новости уже учтены в котировках, а свежих пока не появилось.Силы и энтузиазм потребуются рынку на следующей неделе, когда стартует активная фаза очередного налогового периода.К утру пятницы нефть Brent упала в цене до $84,73 за баррель. Это произошло на фоне глобального укрепления позиций доллара США, а также распродажи в секторе активов и сырьевых товаров. Кроме того, в Китае завершился третий пленум Компартии, который так и не дал никаких подробностей насчет мер поддержки слабеющей экономики Поднебесной. Поскольку Китай считается ключевым в мире потребителем нефти, это важно для сырьевых котировок.В финале недели доллар США останется в границах 88,10-89,00 рублей. Спокойствие - это основное настроение на площадке. Евровалюта удержится в рамках 96,00-97,00 рублей. Российский рынок акций накануне уверенно вырос: позитив вернулся так же внезапно, как ранее пропадал. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2980,62 п., индекс РТС - на 1,38%, до 1068,51 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором на сегодня становится область 2965-3005 п., для валютного он составляет 1045-1075 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:52 19.07.2024
 

Внезапный позитив: но уже все понятно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В четверг, 18 июля, торги российским рублем продолжали развиваться смешанно. Пара доллар/рубль понизилась на 0,10%, до 88,39, евро/рубль - на 0,47%, до 96,35 руб., юань/рубль - выросла на 0,21%, до 12,0285 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 19 июля на отметке в 87,8754 руб. за 1 доллар, евро - на 96,1018 руб. за 1 евро.

Колебания валютных курсов развивались совершенно спокойно. Именно сейчас на площадках тот самый нейтральный период, когда прежние новости уже учтены в котировках, а свежих пока не появилось.

Силы и энтузиазм потребуются рынку на следующей неделе, когда стартует активная фаза очередного налогового периода.

К утру пятницы нефть Brent упала в цене до $84,73 за баррель. Это произошло на фоне глобального укрепления позиций доллара США, а также распродажи в секторе активов и сырьевых товаров. Кроме того, в Китае завершился третий пленум Компартии, который так и не дал никаких подробностей насчет мер поддержки слабеющей экономики Поднебесной. Поскольку Китай считается ключевым в мире потребителем нефти, это важно для сырьевых котировок.

В финале недели доллар США останется в границах 88,10-89,00 рублей. Спокойствие - это основное настроение на площадке. Евровалюта удержится в рамках 96,00-97,00 рублей.

Российский рынок акций накануне уверенно вырос: позитив вернулся так же внезапно, как ранее пропадал. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2980,62 п., индекс РТС - на 1,38%, до 1068,51 п. Для индекса МосБиржи вероятным коридором на сегодня становится область 2965-3005 п., для валютного он составляет 1045-1075 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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