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Не включать. Что грозит кондиционеру автомобиля в жару

Не включать. Что грозит кондиционеру автомобиля в жару - 19.07.2024, ПРАЙМ

Не включать. Что грозит кондиционеру автомобиля в жару

В жару у кондиционера автомобиля могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Как избежать проблем,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T03:03+0300

2024-07-19T03:03+0300

2024-07-19T03:03+0300

эксклюзив

жара

кондиционеры

авто

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В жару у кондиционера автомобиля могут проявиться такие неисправности, как перегрев, снижение эффективности, а также поломка вентилятора. Как избежать проблем, рассказал агентству “Прайм” директор департамента механического ремонта “Люкс” АГ "Авилон" Павел Константинов.Чтобы сберечь кондиционер автомобиля, важно помнить, что это сложная система, которая требует регулярного обслуживания и бережной эксплуатации.В первую очередь эксперт не рекомендует включать кондиционер на максимальную мощность сразу. Нужно дать ему поработать несколько минут на средней мощности, прежде чем устанавливать желаемую температуру.Также нежелательно слишком часто переключать устройство на холодный воздух - постоянное переключение между холодным и теплым воздухом ощутимо повышает нагрузку на компрессор.Если вы оставляете автомобиль на долгое время, то не стоит оставлять кондиционер бесконтрольно включенным.Помимо бережной эксплуатации, не менее важным является регулярное обслуживание и профилактика, замечает Константинов.“Сюда можно отнести, в частности, проверку уровня фреона. Это рекомендуется делать раз в год или чаще, если вы замечаете снижение эффективности кондиционера”, - пояснил автоэксперт.Не реже одного раза в год важно очищать радиатор кондиционера от пыли и грязи. В регулярной проверке на отсутствие шумов и вибраций нуждается и вентилятор кондиционера.“Кроме того, не стоит забывать и о необходимости проверки фильтра автосалона – если он загрязнен, эффективность кондиционера будет снижаться, что увеличит нагрузку на компрессор. Менять фильтр салона при прохождении регулярного технического обслуживания надо раз в год”, - рассказал эксперт.

https://1prime.ru/20240717/pogoda-850216659.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, жара, кондиционеры, авто