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Evolute начнет производство еще одной гибридной модели в 2025 году - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Evolute начнет производство еще одной гибридной модели в 2025 году
Evolute начнет производство еще одной гибридной модели в 2025 году - 19.07.2024, ПРАЙМ
Evolute начнет производство еще одной гибридной модели в 2025 году
Evolute планирует начать производство еще одной гибридной модели на заводе в Липецкой области в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:02+0300
2024-07-19T12:02+0300
evolute
производство
авто
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Evolute планирует начать производство еще одной гибридной модели на заводе в Липецкой области в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников. Ранее в июле на международной промышленной выставке "Иннопром" компания представила первый в РФ гибридный автомобиль отечественного производства - Evolute i-Space. "Это вопрос следующего года, потому что пока мы сосредоточимся на продвижении модели i-Space. Когда получим обратную связь по эксплуатации нашего гибрида - начнем изменять конструкцию еще одного из кроссоверов, производимого в чисто электрическом варианте", - отметил Резников, отвечая на вопрос о следующей гибридной модели в линейке Evolute. Топ-менеджер также добавил, что в целом в течение трех лет произойдет полное обновление моделей Evolute. "Однако сохранится преемственность как по колесной, так и по компонентной базе, что позволит выполнять требования Минпромторга по локализации электромобилей", - добавил он. Завод под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.
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evolute, производство, авто
Evolute, производство, Авто
12:02 19.07.2024
 
Evolute начнет производство еще одной гибридной модели в 2025 году

Evolute начнет производство еще одной гибридной модели под Липецком в 2025 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтарт продаж электромобилей Evolute
Старт продаж электромобилей Evolute - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Evolute планирует начать производство еще одной гибридной модели на заводе в Липецкой области в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников.
Ранее в июле на международной промышленной выставке "Иннопром" компания представила первый в РФ гибридный автомобиль отечественного производства - Evolute i-Space.
"Это вопрос следующего года, потому что пока мы сосредоточимся на продвижении модели i-Space. Когда получим обратную связь по эксплуатации нашего гибрида - начнем изменять конструкцию еще одного из кроссоверов, производимого в чисто электрическом варианте", - отметил Резников, отвечая на вопрос о следующей гибридной модели в линейке Evolute.
Топ-менеджер также добавил, что в целом в течение трех лет произойдет полное обновление моделей Evolute. "Однако сохранится преемственность как по колесной, так и по компонентной базе, что позволит выполнять требования Минпромторга по локализации электромобилей", - добавил он.
Завод под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на заводе Evolute производятся пять моделей: седаны i-Pro, кроссоверы i-Sky и i-Joy, минивэны i-Van и гибридные кроссоверы i-Space.
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EvoluteпроизводствоАвто
 
 
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