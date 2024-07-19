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В России вырос спрос на электромобили с пробегом
В России вырос спрос на электромобили с пробегом - 19.07.2024, ПРАЙМ
В России вырос спрос на электромобили с пробегом
Спрос на электромобили, включая подержанные, продолжает расти в России, передает "Ъ" со ссылкой на данные "Автостата". | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:02+0300
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2024-07-19T12:31+0300
россия
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электромобили
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Спрос на электромобили, включая подержанные, продолжает расти в России, передает "Ъ" со ссылкой на данные "Автостата".В издании отметили, что во втором квартале этого года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а за полугодие весь рынок вырос в несколько раз.Среди лидеров продаж новых и подержанных электромобилей в России - Zeekr, Tesla и Nissan. Эффект низкой базы и ужесточение правил ввоза сдерживали спрос в последнее время, но ожидается новый рост продаж в преддверии повышения утилизационного сбора.В первом полугодии парк электромобилей в России вырос на 27%, достигая более 52 тысяч единиц, по данным Минэкономики. Продажи подержанных электромобилей увеличились на 9,8%, составив 5,2 тысячи единиц, при этом самыми популярными моделями стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.
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россия, авто, электромобили
РОССИЯ, Авто, электромобили
В России вырос спрос на электромобили с пробегом
"Автостат": в первом полугодии рынок электромобилей с пробегом вырос на 10%
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Спрос на электромобили, включая подержанные, продолжает расти в России, передает
"Ъ" со ссылкой на данные "Автостата".
В издании отметили, что во втором квартале этого года продажи электромобилей увеличились на 15,2%, а за полугодие весь рынок вырос в несколько раз.
Среди лидеров продаж новых и подержанных электромобилей в России - Zeekr, Tesla и Nissan. Эффект низкой базы и ужесточение правил ввоза сдерживали спрос в последнее время, но ожидается новый рост продаж в преддверии повышения утилизационного сбора.
В первом полугодии парк электромобилей в России вырос на 27%, достигая более 52 тысяч единиц, по данным Минэкономики. Продажи подержанных электромобилей увеличились на 9,8%, составив 5,2 тысячи единиц, при этом самыми популярными моделями стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Zeekr 001.
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