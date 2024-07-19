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Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами
Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами - 19.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами
Во время поездок на автомобиле со спущенными стеклами в салон проникает загрязненный воздух, выхлопные газы и дорожная пыль, передает "РГ" со ссылкой на данные... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:36+0300
2024-07-19T12:36+0300
россия
авто
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Во время поездок на автомобиле со спущенными стеклами в салон проникает загрязненный воздух, выхлопные газы и дорожная пыль, передает "РГ" со ссылкой на данные экспертов ГК "Автодом"."Невидимая грязь оседает в салоне автомобиля, чем могут дышать водитель и пассажиры. Это может негативно сказаться на их здоровье", — сказано в материале издания.Кроме того, это создает проблемы с безопасностью, так как через открытые окна могут попасть мусор из под колес и предметы с дороги. Открытые окна также нарушают аэродинамику автомобиля и приводят к повышенному расходу топлива.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:36 19.07.2024
 
Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами

"Автодом": езда с открытыми окнами негативно сказывается на здоровье

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
Выставка Россия. Презентация экологичных автомобилей завода Evolute
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Во время поездок на автомобиле со спущенными стеклами в салон проникает загрязненный воздух, выхлопные газы и дорожная пыль, передает "РГ" со ссылкой на данные экспертов ГК "Автодом".
"Невидимая грязь оседает в салоне автомобиля, чем могут дышать водитель и пассажиры. Это может негативно сказаться на их здоровье", — сказано в материале издания.
Кроме того, это создает проблемы с безопасностью, так как через открытые окна могут попасть мусор из под колес и предметы с дороги. Открытые окна также нарушают аэродинамику автомобиля и приводят к повышенному расходу топлива.
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