https://1prime.ru/20240719/avto-850267712.html

Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами

Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами - 19.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности езды с открытыми окнами

Во время поездок на автомобиле со спущенными стеклами в салон проникает загрязненный воздух, выхлопные газы и дорожная пыль, передает "РГ" со ссылкой на данные... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T12:36+0300

2024-07-19T12:36+0300

2024-07-19T12:36+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849903688_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_71a43216c9f8815809a3326bb02ec619.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Во время поездок на автомобиле со спущенными стеклами в салон проникает загрязненный воздух, выхлопные газы и дорожная пыль, передает "РГ" со ссылкой на данные экспертов ГК "Автодом"."Невидимая грязь оседает в салоне автомобиля, чем могут дышать водитель и пассажиры. Это может негативно сказаться на их здоровье", — сказано в материале издания.Кроме того, это создает проблемы с безопасностью, так как через открытые окна могут попасть мусор из под колес и предметы с дороги. Открытые окна также нарушают аэродинамику автомобиля и приводят к повышенному расходу топлива.

https://1prime.ru/20240718/avto-850249423.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто