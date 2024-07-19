https://1prime.ru/20240719/avto-850278653.html

Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены

Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены - 19.07.2024, ПРАЙМ

Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены

В России начнутся продажи обновленного флагманского внедорожника Haval 9, он возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости. Об этом... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:01+0300

2024-07-19T16:01+0300

2024-07-19T16:01+0300

haval

авто

китайские авто

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В России начнутся продажи обновленного флагманского внедорожника Haval 9, он возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости. Об этом сообщает "Россйиская газета".По данным издания, россиянам будет доступен автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и новым турбированным дизельным мотором объемом 2,4 л. "Haval H9 нового поколения получил независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и заднюю подвеску с пятью рычагами и неразрезным мостом. Система автоматического полного привод имеет блокировку передних и задних дифференциалов в сочетании с пониженной передачей", - сказано в публикации.Согласно пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентра", новый Haval будет стоить от 4,3 миллиона рублей. Наибольший потенциал у бензиновой модификации с семиместным салоном, добавил руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.Отмечается, что точная дата продаж авто пока неизвестна.

https://1prime.ru/20240715/avto-850124111.html

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haval, авто, китайские авто