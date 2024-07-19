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Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены
Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены - 19.07.2024, ПРАЙМ
Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены
В России начнутся продажи обновленного флагманского внедорожника Haval 9, он возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости. Об этом... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:01+0300
2024-07-19T16:01+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. В России начнутся продажи обновленного флагманского внедорожника Haval 9, он возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости. Об этом сообщает "Россйиская газета".По данным издания, россиянам будет доступен автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и новым турбированным дизельным мотором объемом 2,4 л. "Haval H9 нового поколения получил независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и заднюю подвеску с пятью рычагами и неразрезным мостом. Система автоматического полного привод имеет блокировку передних и задних дифференциалов в сочетании с пониженной передачей", - сказано в публикации.Согласно пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентра", новый Haval будет стоить от 4,3 миллиона рублей. Наибольший потенциал у бензиновой модификации с семиместным салоном, добавил руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.Отмечается, что точная дата продаж авто пока неизвестна.
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haval, авто, китайские авто
Haval, Авто, китайские авто
Новый Haval H9: названы конкуренты и примерные цены
"Российская газета": новый Haval H9 будет стоить 4,5 миллиона рублей
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
В России начнутся продажи обновленного флагманского внедорожника Haval 9, он возглавит линейку кроссоверов и внедорожников повышенной проходимости. Об этом сообщает "Россйиская газета"
.
По данным издания, россиянам будет доступен автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и новым турбированным дизельным мотором объемом 2,4 л.
"Haval H9 нового поколения получил независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и заднюю подвеску с пятью рычагами и неразрезным мостом. Система автоматического полного привод имеет блокировку передних и задних дифференциалов в сочетании с пониженной передачей", - сказано в публикации.
Согласно пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентра", новый Haval будет стоить от 4,3 миллиона рублей. Наибольший потенциал у бензиновой модификации с семиместным салоном, добавил руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.
Отмечается, что точная дата продаж авто пока неизвестна.
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