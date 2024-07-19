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В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки - 19.07.2024, ПРАЙМ
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В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки
В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки - 19.07.2024, ПРАЙМ
В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выйти из гонки за должность главы Белого дома, однако кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он поддерживать... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T08:55+0300
2024-07-19T08:55+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выйти из гонки за должность главы Белого дома, однако кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он поддерживать не будет. Об этом заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин."Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника", — сообщил Гальперин со ссылкой на источники в партии Демократов.Обозреватель отметил, что процесс выбора замены будет открытым и пройдет на августовском съезде Демократической партии в Чикаго.Ранее СМИ сообщали, что Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на роль преемника Байдена. Однако, если он покинет гонку до официального утверждения его кандидатуры, процедура выбора нового кандидата будет произвольной и зависеть от голосов делегатов съезда, а при необходимости - от голосов самых почетных демократов.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
08:55 19.07.2024
 
В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки

Newsmax: Байден снимет свою кандидатуру, но не поддержит Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выйти из гонки за должность главы Белого дома, однако кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он поддерживать не будет. Об этом заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин.
"Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника", — сообщил Гальперин со ссылкой на источники в партии Демократов.
Обозреватель отметил, что процесс выбора замены будет открытым и пройдет на августовском съезде Демократической партии в Чикаго.
Ранее СМИ сообщали, что Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на роль преемника Байдена. Однако, если он покинет гонку до официального утверждения его кандидатуры, процедура выбора нового кандидата будет произвольной и зависеть от голосов делегатов съезда, а при необходимости - от голосов самых почетных демократов.
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ПолитикаСШАДжо Байден
 
 
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