https://1prime.ru/20240719/bayden-850257946.html

В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки

В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки - 19.07.2024, ПРАЙМ

В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выйти из гонки за должность главы Белого дома, однако кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он поддерживать... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T08:55+0300

2024-07-19T08:55+0300

2024-07-19T08:55+0300

политика

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен выйти из гонки за должность главы Белого дома, однако кандидатуру вице-президента Камалы Харрис он поддерживать не будет. Об этом заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин."Для него уже подготовлена речь. Он продолжит работу в качестве президента. По моим сведениям, он также не будет выдвигать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве преемника", — сообщил Гальперин со ссылкой на источники в партии Демократов.Обозреватель отметил, что процесс выбора замены будет открытым и пройдет на августовском съезде Демократической партии в Чикаго.Ранее СМИ сообщали, что Харрис считается наиболее вероятным кандидатом на роль преемника Байдена. Однако, если он покинет гонку до официального утверждения его кандидатуры, процедура выбора нового кандидата будет произвольной и зависеть от голосов делегатов съезда, а при необходимости - от голосов самых почетных демократов.

https://1prime.ru/20240719/tramp-850257031.html

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сша, джо байден