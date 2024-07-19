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Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами
Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами - 19.07.2024, ПРАЙМ
Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон планирует покинуть свою должность, чтобы помочь президенту Джо Байдену в его... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:41+0300
2024-07-19T09:41+0300
2024-07-19T09:41+0300
политика
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон планирует покинуть свою должность, чтобы помочь президенту Джо Байдену в его перевыборной кампании, передает Politico."Уотсон... покинет Белый дом, чтобы присоединиться к Национальному комитету Демократической партии по контракту, чтобы помочь с переизбранием президента Джо Байдена", — сказано в материале издания.Отмечается, что Джилл Байден, жена кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, также намерена помогать комитету в качестве советника.Американские СМИ отмечают, что Джо Байден плохо выступил на первых дебатах с президентом Дональдом Трампом в Атланте. Во время дебатов президент сделал паузы и заикался. Теперь политики и журналисты говорят о возможности замены Байдена другим кандидатом. Демократы могут принять такое решение на съезде в августе.
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сша, джо байден, выборы в сша
Политика, США, Джо Байден, выборы в США
Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами
Politico: представитель СНБ США покинет пост, чтобы помочь Байдену переизбраться
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон планирует покинуть свою должность, чтобы помочь президенту Джо Байдену в его перевыборной кампании, передает
Politico.
"Уотсон... покинет Белый дом, чтобы присоединиться к Национальному комитету Демократической партии по контракту, чтобы помочь с переизбранием президента Джо Байдена", — сказано в материале издания.
Отмечается, что Джилл Байден, жена кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, также намерена помогать комитету в качестве советника.
Американские СМИ отмечают, что Джо Байден плохо выступил на первых дебатах с президентом Дональдом Трампом в Атланте. Во время дебатов президент сделал паузы и заикался. Теперь политики и журналисты говорят о возможности замены Байдена другим кандидатом. Демократы могут принять такое решение на съезде в августе.
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