https://1prime.ru/20240719/bayden-850259433.html

Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами

Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами - 19.07.2024, ПРАЙМ

Представитель СНБ США покинет свой пост, чтобы помочь Байдену с выборами

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон планирует покинуть свою должность, чтобы помочь президенту Джо Байдену в его... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T09:41+0300

2024-07-19T09:41+0300

2024-07-19T09:41+0300

политика

сша

джо байден

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667462_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_b7f7d2952a92e48ae10f00746a28b084.jpg

МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон планирует покинуть свою должность, чтобы помочь президенту Джо Байдену в его перевыборной кампании, передает Politico."Уотсон... покинет Белый дом, чтобы присоединиться к Национальному комитету Демократической партии по контракту, чтобы помочь с переизбранием президента Джо Байдена", — сказано в материале издания.Отмечается, что Джилл Байден, жена кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, также намерена помогать комитету в качестве советника.Американские СМИ отмечают, что Джо Байден плохо выступил на первых дебатах с президентом Дональдом Трампом в Атланте. Во время дебатов президент сделал паузы и заикался. Теперь политики и журналисты говорят о возможности замены Байдена другим кандидатом. Демократы могут принять такое решение на съезде в августе.

https://1prime.ru/20240719/bayden-850257946.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, выборы в сша