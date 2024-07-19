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Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки
Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки - 19.07.2024, ПРАЙМ
Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки
Семья президента Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC, ссылаясь на анонимные источники. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:05+0300
2024-07-19T17:05+0300
2024-07-19T17:05+0300
политика
сша
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Семья президента Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC, ссылаясь на анонимные источники."Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперед", — передает издание.Байдену предлагают не баллотироваться на второй срок из-за возможного негативного влияния на его здоровье, семью и стабильность в стране. Несмотря на призывы отказаться от участия в выборах, Байден продолжает утверждать, что не намерен отступать.В настоящее время американский лидер находится в изоляции из-за коронавируса, но планирует возобновить предвыборную деятельность на следующей неделе.
https://1prime.ru/20240719/bayden-850257946.html
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки
NBC: семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Семья президента Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC, ссылаясь на анонимные источники.
"Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперед", — передает издание.
Байдену предлагают не баллотироваться на второй срок из-за возможного негативного влияния на его здоровье, семью и стабильность в стране. Несмотря на призывы отказаться от участия в выборах, Байден продолжает утверждать, что не намерен отступать.
В настоящее время американский лидер находится в изоляции из-за коронавируса, но планирует возобновить предвыборную деятельность на следующей неделе.
В США узнали о выходе Байдена из президентской гонки