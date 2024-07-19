https://1prime.ru/20240719/bayden-850281632.html

Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки

Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки - 19.07.2024, ПРАЙМ

Семья Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки

Семья президента Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC, ссылаясь на анонимные источники. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:05+0300

2024-07-19T17:05+0300

2024-07-19T17:05+0300

политика

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Семья президента Джо Байдена начала обсуждать план его выхода из президентской гонки, сообщает NBC, ссылаясь на анонимные источники."Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперед", — передает издание.Байдену предлагают не баллотироваться на второй срок из-за возможного негативного влияния на его здоровье, семью и стабильность в стране. Несмотря на призывы отказаться от участия в выборах, Байден продолжает утверждать, что не намерен отступать.В настоящее время американский лидер находится в изоляции из-за коронавируса, но планирует возобновить предвыборную деятельность на следующей неделе.

https://1prime.ru/20240719/bayden-850257946.html

сша

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сша, джо байден