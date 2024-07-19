https://1prime.ru/20240719/bayden-850282465.html

Байден не обсуждал с семьей выход из гонки, заявил Белый дом

Байден не обсуждал с семьей выход из гонки, заявил Белый дом - 19.07.2024, ПРАЙМ

Байден не обсуждал с семьей выход из гонки, заявил Белый дом

Публикация о том, что президент США Джо Байден обсуждал с семьей отказ от участия в выборах, не соответствует действительности, заявил заместитель... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T17:15+0300

2024-07-19T17:15+0300

2024-07-19T17:15+0300

джо байден

выборы в сша

белый дом

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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Публикация о том, что президент США Джо Байден обсуждал с семьей отказ от участия в выборах, не соответствует действительности, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.Ранее телеканал NBC сообщал, что действующий американский лидер и его семья обсуждали возможность выхода из президентской гонки."Неверно. Сохраняйте веру", - отметил Бейтс в социальной сети Х.В ночь на 28 июня на телеканале CNN состоялись дебаты между Байденом и Дональдом Трампом. Выступление оказалось провальным для действующего главы Белого дома. Зарубежные СМИ и аналитики не раз отмечали, что Демократической партии стоит найти другого кандидата в президенты в силу возраста Байдена.

https://1prime.ru/20240718/bayden-850247125.html

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джо байден, выборы в сша, белый дом