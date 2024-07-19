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Байден заявил, что на следующей неделе возобновит избирательную кампанию
Байден заявил, что на следующей неделе возобновит избирательную кампанию - 19.07.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что на следующей неделе возобновит избирательную кампанию
Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе рассчитывает продолжить избирательную кампанию в надежде на переизбрание на высший государственный... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:53+0300
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ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе рассчитывает продолжить избирательную кампанию в надежде на переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства. "Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе", — сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус. Он прокомментировал полуторачасовое выступление своего главного политического оппонента, республиканца Дональда Трампа, заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ отверг четыре года назад"."Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", — указал хозяин Белого дома.
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сша, выборы в сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, выборы в США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден заявил, что на следующей неделе возобновит избирательную кампанию
Президент США Джо Байден объявит о продолжении избирательной кампании
ВАШИНГТОН, 19 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе рассчитывает продолжить избирательную кампанию в надежде на переизбрание на высший государственный пост, говорится в обнародованном в пятницу заявлении главы государства.
"Я рассчитываю возобновить свою кампанию на следующей неделе", — сказал Байден, который остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр с тех пор, как у политика был выявлен коронавирус.
Он прокомментировал полуторачасовое выступление своего главного политического оппонента, республиканца Дональда Трампа, заявив, что "это все тот же Трамп, которого народ отверг четыре года назад".
"Выступая в течение 90 минут, он делал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни для американских работников", — указал хозяин Белого дома.
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