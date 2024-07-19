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"Как по-русски "сдаемся"? Британцы призвали Европу трезво оценить силы - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Как по-русски "сдаемся"? Британцы призвали Европу трезво оценить силы
"Как по-русски "сдаемся"? Британцы призвали Европу трезво оценить силы - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Как по-русски "сдаемся"? Британцы призвали Европу трезво оценить силы
Издание The Telegraph призвало Европу паниковать из-за "неминуемого нападения" России, ведь Дональд Трамп не будет защищать союзников. Читатели издания с юмором | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T12:24+0300
2024-07-19T12:24+0300
спецоперация на украине
великобритания
россия
украина
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Издание The Telegraph призвало Европу паниковать из-за "неминуемого нападения" России, ведь Дональд Трамп не будет защищать союзников. Читатели издания с юмором предложили европейцам учить русский язык."Украина — кормушка для леваков. Именно сюда дочки-сыночки левых поборников климата вроде Пелоси, Ромни, Керри и Байдена едут работать в нефтегазовых компаниях. Здесь же они отмывают свои деньжищи", - отметил Martin Hague.Читатели также выразили недоумение, зачем России нападать на Европу. Они подчеркнули правоту президента Владимира Путина, отметив, что действия Москвы "продиктованы лишь стремлением защитить местных русских от издевательств Зеленского, спасти Черноморский порт в Крыму и сохранить нейтральное буферное государство".Комментаторы напомнили, что российский лидер предложил Киеву мирное соглашение и выразили надежду, что Трамп его примет."Как по-русски "сдаемся"? Надо выучить — вот, собственно, и вся наша оборонительная стратегия", - с иронией подчеркнул Boots The Chemist.Полный текст читайте на ИноСМИ
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великобритания, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
12:24 19.07.2024
 
"Как по-русски "сдаемся"? Британцы призвали Европу трезво оценить силы

The Telegraph: Европа упустила момент, когда нужно было сепарироваться от США

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Издание The Telegraph призвало Европу паниковать из-за "неминуемого нападения" России, ведь Дональд Трамп не будет защищать союзников. Читатели издания с юмором предложили европейцам учить русский язык.
"Украина — кормушка для леваков. Именно сюда дочки-сыночки левых поборников климата вроде Пелоси, Ромни, Керри и Байдена едут работать в нефтегазовых компаниях. Здесь же они отмывают свои деньжищи", - отметил Martin Hague.
Читатели также выразили недоумение, зачем России нападать на Европу. Они подчеркнули правоту президента Владимира Путина, отметив, что действия Москвы "продиктованы лишь стремлением защитить местных русских от издевательств Зеленского, спасти Черноморский порт в Крыму и сохранить нейтральное буферное государство".
Комментаторы напомнили, что российский лидер предложил Киеву мирное соглашение и выразили надежду, что Трамп его примет.
"Как по-русски "сдаемся"? Надо выучить — вот, собственно, и вся наша оборонительная стратегия", - с иронией подчеркнул Boots The Chemist.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2024
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