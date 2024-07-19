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Вот это поворот: пенсионеры США вложились в "газовый гамбит Путина"

Вот это поворот: пенсионеры США вложились в "газовый гамбит Путина" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Вот это поворот: пенсионеры США вложились в "газовый гамбит Путина"

Пенсионные фонды США помогают газовому гамбиту Владимира Путина: американские рабочие косвенно инвестировали в высокоспециализированные суда ледового класса,... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:02+0300

2024-07-19T13:02+0300

2024-07-19T13:02+0300

энергетика

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поставки спг

мировой рынок спг

танкер

сша

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МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Пенсионные фонды США помогают газовому гамбиту Владимира Путина: американские рабочие косвенно инвестировали в высокоспециализированные суда ледового класса, обслуживающие российский "Ямал СПГ" - крупнейший действующий терминал по экспорту газа и крупный торговый центр, пишет Bloomberg.Со ссылкой на данные, собранные консалтинговой компанией Data Desk и антикоррупционной организацией Data Collective, издание утверждает: в таких инвестициях замечены государственные пенсионные фонды, в том числе, находящиеся в ведении штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния."Ямал СПГ" жизненно важен для России с точки зрения поиска альтернативы газовой торговле с Европой. Деятельность его оператора - "Новатэк" на Ямале не подпадает под санкции, и нет никаких предположений о том, что фонды нарушали какие-либо правила. Однако ранее не выявленная связь между американскими инвесторами и одним из ключевых источников дохода Москвы напоминает о том, что мировая финансовая система по-прежнему непрозрачна, пишет издание.По его информации, взаимодействие осуществляется через нью-йоркского менеджера по альтернативным инвестициям Stonepeak и его инфраструктурный фонд IV стоимостью 14 миллиардов долларов. На сегодняшний день фонд инвестировал 6 миллиардов долларов в 10-15 активов, включая компанию Seapeak LLC, крупного владельца газовозов, ранее принадлежавшего американской судоходной компании Teekay Tankers.Покупка Stonepeak компании Seapeak в январе 2022 года — незадолго до вторжения — включала в себя доли владения десятками танкеров, в том числе шестью из 16 судов ледового класса, которые экспортировали топливо с Ямала в этом году. По данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, из 160 отправлений с Ямала в 2024 году более трети были осуществлены танкерами, принадлежащими Seapeak."Без этих судов” Новатэк", а, следовательно, и Россия, не смогли бы экспортировать СПГ из крупнейшего проекта страны", - сказал Малте Хамперт, основатель Арктического института, аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне. По его словам, эти ледокольные газовозы были специально созданы для перевозки российского СПГ из Арктики в Европу и Азию.Предприятие Seapeak перевозит СПГ по долгосрочным контрактам десятилетней давности и обслуживает европейских покупателей, которые получают значительную часть ямальского газа, сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании. Европа по-прежнему остается одним из крупнейших покупателей российского СПГ. В пятерку лидеров входят Франция, Испания и Бельгия Кроме того, европейские страховщики продолжают страховать этот сектор, несмотря на то, что ЕС вводит меры, препятствующие поставкам товаров на дальние расстояния из России.Сами фонды неохотно комментируют участие в российских газовых схемах, но отмечают, что делают все возможное для снижения рисков инвесторов, заключает автор публикации.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

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импорт спг, поставки спг, мировой рынок спг, танкер, сша