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Зеленский заявил о решении Польши, которое позволит Киеву получить F-16

Зеленский заявил о решении Польши, которое позволит Киеву получить F-16 - 19.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о решении Польши, которое позволит Киеву получить F-16

Владимир Зеленский сообщил, что получил одобрение от польского правительства, которое позволит Киеву ускорить процесс получения истребителей F-16. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:46+0300

2024-07-19T15:46+0300

2024-07-19T15:46+0300

спецоперация на украине

украина

польша

истребители

f-16

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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что получил одобрение от польского правительства, которое позволит Киеву ускорить процесс получения истребителей F-16."Вчера я встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском... А сегодня у нас есть положительное решение польского правительства по конкретному вопросу, что позволит Украине получить истребители F-16 раньше", — написал он в соцсети X. Подробности этого решения Зеленский не раскрыл. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.

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украина

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украина, польша, истребители, f-16