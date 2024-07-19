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Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах - 19.07.2024, ПРАЙМ
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T21:40+0300
2024-07-19T21:40+0300
2024-07-19T21:41+0300
кабмин
россия
кредиты
новые регионы
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации. "Выделить Минстрою России в 2024 году бюджетные ассигнования... на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в размере одного миллиарда рублей", — сказано в распоряжении. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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россия, кредиты, новые регионы
Кабмин, РОССИЯ, КРЕДИТЫ, новые регионы
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
Кабмин возместит банкам миллиард рублей по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
"Выделить Минстрою России в 2024 году бюджетные ассигнования... на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в размере одного миллиарда рублей", — сказано в распоряжении.
Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах