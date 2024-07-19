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Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах

Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах - 19.07.2024, ПРАЙМ

Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах

Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T21:40+0300

2024-07-19T21:40+0300

2024-07-19T21:41+0300

кабмин

россия

кредиты

новые регионы

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации. "Выделить Минстрою России в 2024 году бюджетные ассигнования... на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в размере одного миллиарда рублей", — сказано в распоряжении. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

https://1prime.ru/20240717/mishustin-850204416.html

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россия, кредиты, новые регионы