Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240719/kabmin-850290641.html
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах - 19.07.2024, ПРАЙМ
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах
Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T21:40+0300
2024-07-19T21:41+0300
кабмин
россия
кредиты
новые регионы
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации. "Выделить Минстрою России в 2024 году бюджетные ассигнования... на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в размере одного миллиарда рублей", — сказано в распоряжении. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
https://1prime.ru/20240717/mishustin-850204416.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кредиты, новые регионы
Кабмин, РОССИЯ, КРЕДИТЫ, новые регионы
21:40 19.07.2024 (обновлено: 21:41 19.07.2024)
 
Банкам возместят средства по кредитам участников СЭЗ в новых регионах

Кабмин возместит банкам миллиард рублей по кредитам участников СЭЗ в новых регионах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило миллиард рублей на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
"Выделить Минстрою России в 2024 году бюджетные ассигнования... на финансовое обеспечение затрат по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в размере одного миллиарда рублей", — сказано в распоряжении.
Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2024
Мишустин призвал изменить стандарты водных перевозок в новых регионах
17 июля, 11:34
 
КабминРОССИЯКРЕДИТЫновые регионы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала