Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне - 19.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240719/kompanii-850261828.html
Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне
Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне - 19.07.2024, ПРАЙМ
Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне
Кредитование компаний банками РФ в июне замедлилось до 1,2% с 1,7% в мае, при этом темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранились на высоком уровне - | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:45+0300
2024-07-19T10:55+0300
банк россии
россия
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:123:3015:1818_1920x0_80_0_0_fe38170ed90c7ad954a959d53cfc3c91.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кредитование компаний банками РФ в июне замедлилось до 1,2% с 1,7% в мае, при этом темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранились на высоком уровне - примерно 2%, говорится в материалах Банка России."Корпоративные кредиты незначительно замедлились, но темпы роста все еще высокие (+1 трлн руб.,+ 1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле)", - сказано в документе."По предварительным данным, темп роста портфеля потребительских кредитов сохранился на высоком майском уровне примерно 2%", - сказано в материалах.Всего за первое полугодие 2024 года прирост составил почти 10%, что на треть выше первого полугодия 2023 года, когда ставки были ниже, отметил регулятор.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кредит
Банк России, РОССИЯ, кредит
10:45 19.07.2024 (обновлено: 10:55 19.07.2024)
 
Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне

ЦБ: кредитование компаний российскими банками замедлилось до 1,2 процента

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кредитование компаний банками РФ в июне замедлилось до 1,2% с 1,7% в мае, при этом темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранились на высоком уровне - примерно 2%, говорится в материалах Банка России.
"Корпоративные кредиты незначительно замедлились, но темпы роста все еще высокие (+1 трлн руб.,+ 1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле)", - сказано в документе.
"По предварительным данным, темп роста портфеля потребительских кредитов сохранился на высоком майском уровне примерно 2%", - сказано в материалах.
Всего за первое полугодие 2024 года прирост составил почти 10%, что на треть выше первого полугодия 2023 года, когда ставки были ниже, отметил регулятор.
 
Банк РоссииРОССИЯкредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала