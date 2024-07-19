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Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне

Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне - 19.07.2024, ПРАЙМ

Кредитование компаний российскими банками замедлилось в июне

Кредитование компаний банками РФ в июне замедлилось до 1,2% с 1,7% в мае, при этом темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранились на высоком уровне - | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:45+0300

2024-07-19T10:45+0300

2024-07-19T10:55+0300

банк россии

россия

кредит

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кредитование компаний банками РФ в июне замедлилось до 1,2% с 1,7% в мае, при этом темпы роста портфеля потребительских кредитов сохранились на высоком уровне - примерно 2%, говорится в материалах Банка России."Корпоративные кредиты незначительно замедлились, но темпы роста все еще высокие (+1 трлн руб.,+ 1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле)", - сказано в документе."По предварительным данным, темп роста портфеля потребительских кредитов сохранился на высоком майском уровне примерно 2%", - сказано в материалах.Всего за первое полугодие 2024 года прирост составил почти 10%, что на треть выше первого полугодия 2023 года, когда ставки были ниже, отметил регулятор.

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