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Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 20-21 июля
Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 20-21 июля - 19.07.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил курс юаня, доллара и евро на 20-21 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,08 копейки, до 12,0335 рубля, курс доллара - на 14,52 копейки, до 88,0206 рубля, курс... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:13+0300
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,08 копейки, до 12,0335 рубля, курс доллара - на 14,52 копейки, до 88,0206 рубля, курс евро снизился на 6,47 копейки, до 96,0371 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро, на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс китайского юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу, установленному на Московской бирже.
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банк россии, курс, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, КУРС, доллар, евро, юань
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,08 копейки, до 12,0335 рубля, курс доллара - на 14,52 копейки, до 88,0206 рубля, курс евро снизился на 6,47 копейки, до 96,0371 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Центральный банк РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро, на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс китайского юаня, как и прежде, определяется по рыночному курсу, установленному на Московской бирже.