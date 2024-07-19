https://1prime.ru/20240719/microsoft-850262114.html

Сбой Microsoft спровоцировал "хаос" в работе аэропортов и телекомпаний

Сбой Microsoft спровоцировал "хаос" в работе аэропортов и телекомпаний - 19.07.2024, ПРАЙМ

Сбой Microsoft спровоцировал "хаос" в работе аэропортов и телекомпаний

Масштабный сбой техники Microsoft отразился на функционировании банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов по всему миру, сообщает издание Verge. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:51+0300

2024-07-19T10:51+0300

2024-07-19T11:12+0300

microsoft

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Масштабный сбой техники Microsoft отразился на функционировании банков, аэропортов, телекомпаний, супермаркетов по всему миру, сообщает издание Verge.Американская компания, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются. "Пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации", - говорится в сообщении компании в соцсети X.Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

https://1prime.ru/20240719/khaos-850261922.html

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microsoft, сбой