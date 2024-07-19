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"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море

"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море - 19.07.2024, ПРАЙМ

"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море

После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:49+0300

2024-07-19T15:49+0300

2024-07-19T15:49+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — заметил эксперт.Меркурис также предположил, что без Угледара у киевского режима не будет возможности провести теоретическое и практическое контрнаступление по южному фронту в сторону Черного моря. Потеря угледара станет серьезным ударом для ВСУ, резюмировал он.Ранее было объявлено, что российские войска продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой в Донецкой Народной Республике, чтобы отрезать возможность маневрирования и снабжения противника.

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