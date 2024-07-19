https://1prime.ru/20240719/more-850278249.html
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:49+0300
2024-07-19T15:49+0300
2024-07-19T15:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/18/837721888_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e876beb0a791e1a0f8b700c481172406.jpg
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — заметил эксперт.Меркурис также предположил, что без Угледара у киевского режима не будет возможности провести теоретическое и практическое контрнаступление по южному фронту в сторону Черного моря. Потеря угледара станет серьезным ударом для ВСУ, резюмировал он.Ранее было объявлено, что российские войска продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой в Донецкой Народной Республике, чтобы отрезать возможность маневрирования и снабжения противника.
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850255280.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/18/837721888_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_798174942ce0b9bd017b9f842e150b2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
Меркурис: потеря Угледара станет завершением битвы за Черное и Азовское моря
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ.
После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился
британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — заметил эксперт.
Меркурис также предположил, что без Угледара у киевского режима не будет возможности провести теоретическое и практическое контрнаступление по южному фронту в сторону Черного моря. Потеря угледара станет серьезным ударом для ВСУ, резюмировал он.
Ранее было объявлено, что российские войска продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой в Донецкой Народной Республике, чтобы отрезать возможность маневрирования и снабжения противника.
"Они будут в ярости". Спрогнозировано новое наступление ВСУ