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"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T15:49+0300
2024-07-19T15:49+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. &lt;…&gt; Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — заметил эксперт.Меркурис также предположил, что без Угледара у киевского режима не будет возможности провести теоретическое и практическое контрнаступление по южному фронту в сторону Черного моря. Потеря угледара станет серьезным ударом для ВСУ, резюмировал он.Ранее было объявлено, что российские войска продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой в Донецкой Народной Республике, чтобы отрезать возможность маневрирования и снабжения противника.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
15:49 19.07.2024
 
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море

Меркурис: потеря Угледара станет завершением битвы за Черное и Азовское моря

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкОдесский морской порт, Украина
Одесский морской порт, Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. После утраты контроля над Угледаром украинские войска больше не смогут успешно продвигаться в сторону Черного моря. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. <…> Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря", — заметил эксперт.
Меркурис также предположил, что без Угледара у киевского режима не будет возможности провести теоретическое и практическое контрнаступление по южному фронту в сторону Черного моря. Потеря угледара станет серьезным ударом для ВСУ, резюмировал он.
Ранее было объявлено, что российские войска продвигаются к трассе между Угледаром и Константиновкой в Донецкой Народной Республике, чтобы отрезать возможность маневрирования и снабжения противника.
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