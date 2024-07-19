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Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине
Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине - 19.07.2024, ПРАЙМ
Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине
Лондон выделит Киеву кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку оружия для ВСУ. Об этом сообщило Министерство... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:14+0300
2024-07-19T16:14+0300
2024-07-19T16:14+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Лондон выделит Киеву кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку оружия для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ТГ-канале.В пятницу, 19 июля, стороны подписали соответствующее соглашение. "Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - сказано в публикации.В офисе Владимира зеленского уточнили, что сумма в будущем может быть увеличена.Добавляется, что кредит предоставят на 15 лет с выгодной ставкой и возможностью продления. Кроме того, страны сформируют комиссию, которая будет контролировать целевое использование средств.Как отметили в офисе зеленского, соглашение позволит обеспечить Вооруженные силы Украины средствами ПВО и радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца. Ранее газета Guardian сообщала, что Зеленский принял участие в заседании британского правительства. Издание привело слова премьера Кира Стармера, который назвал его визит на Даунинг-стрит "настоязщим историческим событием".
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Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, кредит
Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине
Минобороны Украины: Британия даст кредит на $2,6 млрд на закупку оружия для ВСУ
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Лондон выделит Киеву кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку оружия для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ТГ-канале.
В пятницу, 19 июля, стороны подписали соответствующее соглашение.
"Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - сказано в публикации.
В офисе Владимира зеленского уточнили, что сумма в будущем может быть увеличена.
Добавляется, что кредит предоставят на 15 лет с выгодной ставкой и возможностью продления. Кроме того, страны сформируют комиссию, которая будет контролировать целевое использование средств.
"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины
Как отметили в офисе зеленского, соглашение позволит обеспечить Вооруженные силы Украины средствами ПВО и радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.
Ранее газета Guardian сообщала, что Зеленский принял участие в заседании британского правительства. Издание привело слова премьера Кира Стармера, который назвал его визит на Даунинг-стрит "настоязщим историческим событием".