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Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине

Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине - 19.07.2024, ПРАЙМ

Британия даст Киеву кредит на закупку оружия, заявили на Украине

Лондон выделит Киеву кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку оружия для ВСУ. Об этом сообщило Министерство... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:14+0300

2024-07-19T16:14+0300

2024-07-19T16:14+0300

вооружения

украина

великобритания

кредит

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Лондон выделит Киеву кредит в размере двух миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на закупку оружия для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ТГ-канале.В пятницу, 19 июля, стороны подписали соответствующее соглашение. "Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины", - сказано в публикации.В офисе Владимира зеленского уточнили, что сумма в будущем может быть увеличена.Добавляется, что кредит предоставят на 15 лет с выгодной ставкой и возможностью продления. Кроме того, страны сформируют комиссию, которая будет контролировать целевое использование средств.Как отметили в офисе зеленского, соглашение позволит обеспечить Вооруженные силы Украины средствами ПВО и радиолокации, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца. Ранее газета Guardian сообщала, что Зеленский принял участие в заседании британского правительства. Издание привело слова премьера Кира Стармера, который назвал его визит на Даунинг-стрит "настоязщим историческим событием".

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украина, великобритания, кредит