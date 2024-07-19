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Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков

Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ

Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков

Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T13:20+0300

2024-07-19T13:20+0300

2024-07-19T13:20+0300

дмитрий песков

кремль

сбой

windows

microsoft

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В Кремле все работает без сбоев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на Windows. Проблема затронула США, Европу, Австралию, Индию и другие страны мира. Как писало издание Verge, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.При этом, как рассказал "Прайму" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков, сбой затронет Россию в меньшей степени. По его словам, на фоне санкций критически важные области были переведены на Linux.

https://1prime.ru/20240719/sboy-850267957.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, сбой, windows, microsoft