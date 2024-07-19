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Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков
Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:20+0300
2024-07-19T13:20+0300
дмитрий песков
кремль
сбой
windows
microsoft
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В Кремле все работает без сбоев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на Windows. Проблема затронула США, Европу, Австралию, Индию и другие страны мира. Как писало издание Verge, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.При этом, как рассказал "Прайму" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков, сбой затронет Россию в меньшей степени. По его словам, на фоне санкций критически важные области были переведены на Linux.
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дмитрий песков, кремль, сбой, windows, microsoft
Дмитрий Песков, Кремль, сбой, Windows, Microsoft
13:20 19.07.2024
 
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков

Песков: глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле все работает без сбоев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на Windows. Проблема затронула США, Европу, Австралию, Индию и другие страны мира. Как писало издание Verge, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.
При этом, как рассказал "Прайму" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков, сбой затронет Россию в меньшей степени. По его словам, на фоне санкций критически важные области были переведены на Linux.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft
12:38
 
Дмитрий ПесковКремльсбойWindowsMicrosoft
 
 
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