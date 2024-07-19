https://1prime.ru/20240719/peskov-850270149.html
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков - 19.07.2024, ПРАЙМ
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков
Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:20+0300
2024-07-19T13:20+0300
2024-07-19T13:20+0300
дмитрий песков
кремль
сбой
windows
microsoft
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В Кремле все работает без сбоев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на Windows. Проблема затронула США, Европу, Австралию, Индию и другие страны мира. Как писало издание Verge, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.При этом, как рассказал "Прайму" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков, сбой затронет Россию в меньшей степени. По его словам, на фоне санкций критически важные области были переведены на Linux.
https://1prime.ru/20240719/sboy-850267957.html
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дмитрий песков, кремль, сбой, windows, microsoft
Дмитрий Песков, Кремль, сбой, Windows, Microsoft
Глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, сообщил Песков
Песков: глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, все работает без сбоев
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Ресурсы Кремля не были затронуты глобальным сбоем техники Windows, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Кремле все работает без сбоев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
19 июля произошел глобальный сбой техники, работающей на Windows. Проблема затронула США, Европу, Австралию, Индию и другие страны мира. Как писало издание Verge, причиной сбоя стало ошибочное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.
При этом, как рассказал "Прайму"
IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков, сбой затронет Россию в меньшей степени. По его словам, на фоне санкций критически важные области были переведены на Linux.
Эксперт предрек убытки в "миллиарды долларов" из-за сбоя Microsoft