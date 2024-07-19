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"Росатом" обсудит с Турцией востребованность плавучих АЭС - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" обсудит с Турцией востребованность плавучих АЭС
"Росатом" обсудит с Турцией востребованность плавучих АЭС - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" обсудит с Турцией востребованность плавучих АЭС
"Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:25+0300
2024-07-19T19:25+0300
энергетика
россия
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аккую
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 19 июл — ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты реакторов, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Собеседник агентства отметил, что Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории. "Мы внимательно следим за планами Турции по развитию атомной энергетики, предполагающими включение 20 ГВт установленной атомной мощности в энергобаланс страны к 2050 году, в том числе до 5 ГВт так называемых малых мощностей, что может составить по меньшей мере 16 малых модульных реакторов. Коммерческих решений в этом направлении пока не принято", — отметил Дедусенко. Говоря о предложении "Росатома", Дедусенко отметил, что компания является лидером в сегменте малых модульных реакторов и располагает техническими решениями малой мощности в вариантах не только АЭС малой мощности (АСММ) для наземной эксплуатации, но и в варианте плавучих энергоблоков. "Можно отметить, что в Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", — сказал Дедусенко.
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россия, турция, аккую, аэс "аккую", аккую нуклеар, аэс
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Аккую, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, АЭС
19:25 19.07.2024
 
"Росатом" обсудит с Турцией востребованность плавучих АЭС

Замглавы "Аккую Нуклеар": плавучие АЭС "Росатома" могут быть востребованы Турцией

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СТАМБУЛ, 19 июл — ПРАЙМ. "Росатом" готов обсуждать с Турцией развитие сотрудничества в сфере малых модульных реакторов, в стране могут найти применение и наземный и плавучий варианты реакторов, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
Собеседник агентства отметил, что Турция активно рассматривает возможности для развития атомной генерации малой мощности на своей территории.
"Мы внимательно следим за планами Турции по развитию атомной энергетики, предполагающими включение 20 ГВт установленной атомной мощности в энергобаланс страны к 2050 году, в том числе до 5 ГВт так называемых малых мощностей, что может составить по меньшей мере 16 малых модульных реакторов. Коммерческих решений в этом направлении пока не принято", — отметил Дедусенко.
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Говоря о предложении "Росатома", Дедусенко отметил, что компания является лидером в сегменте малых модульных реакторов и располагает техническими решениями малой мощности в вариантах не только АЭС малой мощности (АСММ) для наземной эксплуатации, но и в варианте плавучих энергоблоков.
"Можно отметить, что в Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны. Мы готовы обсуждать развитие сотрудничества в этой сфере", — сказал Дедусенко.
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯАккуюАЭС "Аккую"Аккую НуклеарАЭС
 
 
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