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Зеленский сделал заявление о возврате территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сделал заявление о возврате территорий
Зеленский сделал заявление о возврате территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о возврате территорий
Киеву не удастся вернуть потерянные территории. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с BBC. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:26+0300
2024-07-19T11:37+0300
украина
россия
владимир зеленский
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Киеву не удастся вернуть потерянные территории. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с BBC."Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал глава Украины.Ранее в Кремле заявили, что поиск урегулирования ситуации в Украине без участия России бесперспективен и является пустой затеей. Москва готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Президент России Владимир Путин ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Украинская сторона предложение отклонила.
https://1prime.ru/20240719/zelenskiy-850260241.html
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украина, россия, владимир зеленский
УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Спецоперация на Украине
10:26 19.07.2024 (обновлено: 11:37 19.07.2024)
 
Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Зеленский признал, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Киеву не удастся вернуть потерянные территории. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с BBC.
"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал глава Украины.
Ранее в Кремле заявили, что поиск урегулирования ситуации в Украине без участия России бесперспективен и является пустой затеей. Москва готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
Президент России Владимир Путин ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
Украинская сторона предложение отклонила.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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