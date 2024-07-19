https://1prime.ru/20240719/territorii-850260572.html

Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Зеленский сделал заявление о возврате территорий - 19.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о возврате территорий

Киеву не удастся вернуть потерянные территории. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с BBC. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T10:26+0300

2024-07-19T10:26+0300

2024-07-19T11:37+0300

украина

россия

владимир зеленский

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Киеву не удастся вернуть потерянные территории. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в беседе с BBC."Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", — сказал глава Украины.Ранее в Кремле заявили, что поиск урегулирования ситуации в Украине без участия России бесперспективен и является пустой затеей. Москва готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.Президент России Владимир Путин ранее предложил новые мирные инициативы, включающие признание статуса Крыма, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Украинская сторона предложение отклонила.

https://1prime.ru/20240719/zelenskiy-850260241.html

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украина, россия, владимир зеленский