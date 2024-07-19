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Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти - 19.07.2024, ПРАЙМ
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти
Москва вряд ли начнет диалог с украинскими команиями, которые отвечают за транзит нефти. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T13:27+0300
2024-07-19T14:03+0300
энергетика
россия
украина
нефть
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Москва вряд ли начнет диалог с украинскими команиями, которые отвечают за транзит нефти. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", — отметил пресс-секретарь президента страны.В то же время, Министерство экономики Словакии подтвердило, что прекратило получение нефти от "Лукойла" из-за прекращения транзита через Украину. Венгрия также сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину.Песков резюмировал, что ситуация с транзитом нефти находится в кризисе, но вины России в этом нет.
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россия, украина, нефть
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Нефть
13:27 19.07.2024 (обновлено: 14:03 19.07.2024)
 
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти

Песков: не думаю, что РФ начнет диалог с компаниями Украины по транзиту нефти

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Москва вряд ли начнет диалог с украинскими команиями, которые отвечают за транзит нефти. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Подобное решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне. Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", — отметил пресс-секретарь президента страны.
В то же время, Министерство экономики Словакии подтвердило, что прекратило получение нефти от "Лукойла" из-за прекращения транзита через Украину. Венгрия также сообщила о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину.
Песков резюмировал, что ситуация с транзитом нефти находится в кризисе, но вины России в этом нет.
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