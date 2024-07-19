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ЦБ отметил влияние спроса на подержанные иномарки на инфляцию в Приморье
ЦБ отметил влияние спроса на подержанные иномарки на инфляцию в Приморье - 19.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил влияние спроса на подержанные иномарки на инфляцию в Приморье
Снижение спроса на импортные подержанные иномарки и замедление роста цен на них сдержало годовую инфляцию по итогам июня в Приморье, она составила 10,72%,... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T09:54+0300
2024-07-19T09:54+0300
2024-07-19T09:55+0300
банк россии
иномарки
авто
приморский край
инфляция
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – ПРАЙМ. Снижение спроса на импортные подержанные иномарки и замедление роста цен на них сдержало годовую инфляцию по итогам июня в Приморье, она составила 10,72%, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России. По данным управления, годовая инфляция в Приморском крае в июне практически не изменилась и составила 10,72% после 10,75% в мае. По мнению аналитиков, годовую инфляцию в регионе сдержало некоторое снижение спроса на отдельные непродовольственные товары. "В июне в целом по стране несколько снизился спрос на импортные подержанные легковые автомобили, и годовой рост цен на них замедлился как в крае, так и в среднем по России. В целом годовой рост цен в сегменте непродовольственных товаров в нашем регионе составил 10,7% после 11,1% в мае", - приводится в сообщении комментарий главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича. Вместе с тем, отмечают эксперты, молоко, кисломолочные продукты и сметана в июне дорожали в Приморье в годовом выражении быстрее, чем в мае. Это связано с ростом цен на сырье, удорожанием логистики и упаковки и увеличением расходов производителей на оплату труда. Отмечается, что в июне также ускорился годовой рост цен на услуги, особенно на организацию туристических поездок в страны Юго-Восточной Азии. Выросла и стоимость услуг ремонта квартир и домов, что связано с высокими темпами ввода нового жилья в регионе, отмечают аналитики Дальневосточного ГУ Банка России.
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иномарки, авто, приморский край, инфляция
Банк России, иномарки, Авто, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, инфляция
ЦБ отметил влияние спроса на подержанные иномарки на инфляцию в Приморье
ЦБ: снижение спроса на подержанные иномарки сдержало июньскую инфляцию в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – ПРАЙМ. Снижение спроса на импортные подержанные иномарки и замедление роста цен на них сдержало годовую инфляцию по итогам июня в Приморье, она составила 10,72%, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России.
По данным управления, годовая инфляция в Приморском крае в июне практически не изменилась и составила 10,72% после 10,75% в мае. По мнению аналитиков, годовую инфляцию в регионе сдержало некоторое снижение спроса на отдельные непродовольственные товары.
"В июне в целом по стране несколько снизился спрос на импортные подержанные легковые автомобили, и годовой рост цен на них замедлился как в крае, так и в среднем по России. В целом годовой рост цен в сегменте непродовольственных товаров в нашем регионе составил 10,7% после 11,1% в мае", - приводится в сообщении комментарий главного экономиста экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.
Вместе с тем, отмечают эксперты, молоко, кисломолочные продукты и сметана в июне дорожали в Приморье в годовом выражении быстрее, чем в мае. Это связано с ростом цен на сырье, удорожанием логистики и упаковки и увеличением расходов производителей на оплату труда.
Отмечается, что в июне также ускорился годовой рост цен на услуги, особенно на организацию туристических поездок в страны Юго-Восточной Азии. Выросла и стоимость услуг ремонта квартир и домов, что связано с высокими темпами ввода нового жилья в регионе, отмечают аналитики Дальневосточного ГУ Банка России.
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