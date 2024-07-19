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Валюту уводят в тень: куда может улететь курс

Валюту уводят в тень: куда может улететь курс - 19.07.2024, ПРАЙМ

Валюту уводят в тень: куда может улететь курс

Роль внебиржевого валютного рынка за последнее время многократно выросла, официальный курс рубля к доллару и евро теперь формируется через него. Приостановив... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T08:00+0300

2024-07-19T08:00+0300

2024-07-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Роль внебиржевого валютного рынка за последнее время многократно выросла, официальный курс рубля к доллару и евро теперь формируется через него. Приостановив публикацию ежедневной информации по объемам внебиржевого валютного рынка, Банк России, безусловно, ограничивает санкционное влияние, осложняя понимание того, на сколько успешно экономика России в целом противостоит санкциям.Без открытой информации о состоянии внебиржевого валютного рынка вводить новые санкции против России и влиять на ее внешнеторговые расчеты будет сложнее. С другой стороны, информационная открытость российского валютного рынка за последнее время сильно снизилась, прогнозировать изменение курса российского рубля все сложнее. Снизилась прозрачность курсообразования российского рубля, что порождает высокие валютные риски для всех его участников.Безусловно, валютный рынок сегодня функционирует в новых условиях, прежние модели и методики прогнозирования курса рубля в полной мере не работают. Однако по-прежнему следует опираться на фундаментальные факторы, следить за состоянием экономики в целом, за инфляцией, за показателями внешней торговли, за ценами на углеводородное сырье и за денежно-кредитной политикой, за действиями финансовых властей, регулярно отслеживать новостную повестку.Как мы знаем, сегодня Банк России формирует официальные курсы доллара и евро на основе данных отчетности банков по результатам заключенных межбанковских валютообменных операций на внебиржевом рынке на 15:30 по московскому времени каждого рабочего дня. Непрозрачность процесса формирования официального курса национальной валюты может сказаться на его волатильности. История развития российского валютного рынка говорит о том, что исключать риски резкого изменения курса национальной валюты нельзя, особенно с учетом современных воздействующих факторов. Однако говорить о конкретных цифрах сейчас преждевременно.Автор - Артем Люкшин, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

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2024

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Артем Люкшин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850204940_0:26:803:828_100x100_80_0_0_a87567f2352d19fdada7a1283397268c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Люкшин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850204940_0:26:803:828_100x100_80_0_0_a87567f2352d19fdada7a1283397268c.jpg

мнения аналитиков, курсы валют