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Доллар США нацелен на недельное повышение, иена стабилизировалась

Доллар США нацелен на недельное повышение, иена стабилизировалась - 19.07.2024, ПРАЙМ

Доллар США нацелен на недельное повышение, иена стабилизировалась

Доллар США нацелен в пятницу прервать двухнедельный откат на фоне оценки перспектив снижения ставок ФРС инвесторами. Иена стабилизировалась после того, как... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T11:54+0300

2024-07-19T11:54+0300

2024-07-19T11:54+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Доллар США нацелен в пятницу прервать двухнедельный откат на фоне оценки перспектив снижения ставок ФРС инвесторами. Иена стабилизировалась после того, как инфляция в Японии ускорилась второй месяц подряд и сохранилась вероятность повышения ставок.Доллар США в ходе азиатской сессии рос после неспокойной недели, в ходе которой иена, фунт и евро существенно выросли против американской валюты, поскольку инвесторы в полной мере учли в котировках снижение ставок ФРС в сентябре.Иена торговалась по 157,35 за доллар после достижения максимума за шесть недель на уровне 155,375 в четверг. Судя по данным Банка Японии, предполагаемая интервенция властей Японии на прошлой неделе включала покупки почти на 6 трлн иен (38,14 млрд долларов).Как показали в пятницу данные, базовый индекс потребительских цен в Японии вырос в июне на 2,6%, благодаря чему рынок по-прежнему ожидает скорое повышение ставок центробанком.Трейдеры учитывают в котировках 41%-ную вероятность повышения на 10 б. п.В этом году иена просела против доллара более чем на 10%, попав под давление большой разницы в процентных ставках между США и Японией, и в начале месяца находилась вблизи 38-летних минимумов, что, предположительно, спровоцировало интервенцию Токио."Хотя предполагаемые вмешательства, кажется, не стабилизировали иену, денежно-кредитная политика, на наш взгляд, могла бы это сделать, – говорит Кришна Бхимаварапу, экономист в State Street Global Advisors. – Приходит время для решительных действий Банка Японии, и сегодняшние данные о повышении инфляции сделали этот шаг более обоснованным".В США число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло сильнее, чем ожидалось, хотя на рынке труда существенных сдвигов не произошло.Индекс доллара США, оценивающий его курс к шести валютам, вырос на 0,1% до 104,24, поднявшись с минимума за четыре месяца на уровне 103,64, достигнутого в среду. Индекс доллара с начала недели растет на 0,17% после двух недель снижения.Евро практически не изменился и торгуется по 1,08880 доллара США после снижения на 0,4% на предыдущей сессии, поскольку ЕЦБ сохранила ставки без изменений и не дал указаний относительно следующих своих действий.В среду евро достиг 1,0947 доллара, максимума за четыре месяца, отыграв все потери предыдущих недель, когда он оказался под давлением из-за неопределенности по поводу выборов во Франции.Фунт стабилизировался на отметке 1,2941 после падения на 0,5% на предыдущей сессии.Австралийский доллар снизился до 0,6702 доллара США, а новозеландский доллар – на 0,26% до 0,60295 доллара США.Австралийский и новозеландский доллары могут за неделю потерять более 1%, поскольку на пленуме в Китае не были приняты серьезные меры стимулирования, а популярные позиции в рамках стратегии керри-трейд с использованием иены закрываются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша