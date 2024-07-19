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Доллар укрепляется и может вырасти по итогам недели
Доллар укрепляется и может вырасти по итогам недели - 19.07.2024, ПРАЙМ
Доллар укрепляется и может вырасти по итогам недели
Доллар вырос на торгах в пятницу и готов прервать двухнедельную серию падений. Глобальный технологический сбой, затронувший банки, авиакомпании и вещательные... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T19:44+0300
2024-07-19T19:44+0300
2024-07-19T19:44+0300
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Доллар вырос на торгах в пятницу и готов прервать двухнедельную серию падений. Глобальный технологический сбой, затронувший банки, авиакомпании и вещательные компании, обеспокоил инвесторов, хотя волатильность на валютных рынках оставалась сдержанной.Обновление программного обеспечения, выпущенное транснациональной корпорацией CrowdStrike, нарушило работу практически всех отраслей - от туристической до финансовой, - и после нескольких напряженных часов сервисы начали восстанавливаться. Эти сбои подчеркнули риски глобального перехода к цифровым взаимосвязанным технологиям.Индекс доллара может вырасти вторую сессию подряд, в результате чего доллар США впервые за три недели может продемонстрировать недельный подъем на фоне последних экономических данных и опасений по поводу технологического сбоя."Возможно, это результат того, что давление продаж в начале недели и в конце прошлой недели оказался чрезмерным, особенно если учесть, что экономический рост в США остается устойчивым, и что, хотя ФРС собирается снизить ставки в сентябре, смягчение денежно-кредитной политики будет относительно синхронным для всех центральных банков стран Большой десятки", - сказал Майкл Браун, рыночный аналитик Pepperstone в Лондоне."Конечно, сегодняшний технологический сбой мог повысить спрос на защитные активы, что привело к некоторой активизации покупок доллара в начале дня, и такая динамика продолжилась", – добавил Браун.Индекс доллара на момент написания обзора вырос на 0,16% до 104,31, а с начала недели - на 0,25%.Следующее заседание Федеральной резервной системы запланировано на конец июля. Согласно данным CME FedWatch, рынки очень низко оценивают вероятность снижения ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов, в то время как почти полностью уверены в понижении на сентябрьском заседании.Иена, тем временем, выросла за неделю против доллара США после предполагаемых официальных покупок со стороны японских властей на прошлой неделе и еще одной предполагаемой интервенции со стороны Банка Японии ранее на этой неделе.Против иены доллар ослаб на 0,03% после того, как данные показали, что инфляция в Японии усилилась во второй месяц. С начала недели доллар потерял около 0,3% по отношению к японской валюте.В этом году иена упала более чем на 10 % по отношению к доллару, в основном из-за большой разницы в процентных ставках между США и Японией, и в начале месяца достигла 38-летних минимумов, что подстегнуло Токио к действиям.Евро снизился на 0,08% до 1,0887 доллара и может прервать двухнедельную позитивную серию. Накануне Европейский центральный банк оставил ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, и не дал никакой информации о своих дальнейших действиях.Фунт опустился на 0,17 % до 1,2919 доллара, отступив дальше от годового максимума, достигнутого ранее на этой неделе, после того как данные показали, что розничные продажи в Великобритании в июне упали сильнее, чем ожидалось, поскольку прохладная погода отпугивала покупателей. За неделю фунт потерял почти 0,6% и прервал трехнедельную серию роста.Биткоин подорожал на 2,67% до 65 528,05 доллара. Эфир вырос на 1,27% до 3456,93 доллара.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Доллар вырос на торгах в пятницу и готов прервать двухнедельную серию падений. Глобальный технологический сбой, затронувший банки, авиакомпании и вещательные компании, обеспокоил инвесторов, хотя волатильность на валютных рынках оставалась сдержанной.
Обновление программного обеспечения, выпущенное транснациональной корпорацией CrowdStrike, нарушило работу практически всех отраслей - от туристической до финансовой, - и после нескольких напряженных часов сервисы начали восстанавливаться. Эти сбои подчеркнули риски глобального перехода к цифровым взаимосвязанным технологиям.
Индекс доллара может вырасти вторую сессию подряд, в результате чего доллар США впервые за три недели может продемонстрировать недельный подъем на фоне последних экономических данных и опасений по поводу технологического сбоя.
"Возможно, это результат того, что давление продаж в начале недели и в конце прошлой недели оказался чрезмерным, особенно если учесть, что экономический рост в США остается устойчивым, и что, хотя ФРС собирается снизить ставки в сентябре, смягчение денежно-кредитной политики будет относительно синхронным для всех центральных банков стран Большой десятки", - сказал Майкл Браун, рыночный аналитик Pepperstone в Лондоне.
"Конечно, сегодняшний технологический сбой мог повысить спрос на защитные активы, что привело к некоторой активизации покупок доллара в начале дня, и такая динамика продолжилась", – добавил Браун.
Индекс доллара на момент написания обзора вырос на 0,16% до 104,31, а с начала недели - на 0,25%.
Следующее заседание Федеральной резервной системы запланировано на конец июля. Согласно данным CME FedWatch, рынки очень низко оценивают вероятность снижения ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов, в то время как почти полностью уверены в понижении на сентябрьском заседании.
Иена, тем временем, выросла за неделю против доллара США после предполагаемых официальных покупок со стороны японских властей на прошлой неделе и еще одной предполагаемой интервенции со стороны Банка Японии ранее на этой неделе.
Против иены доллар ослаб на 0,03% после того, как данные показали, что инфляция в Японии усилилась во второй месяц. С начала недели доллар потерял около 0,3% по отношению к японской валюте.
В этом году иена упала более чем на 10 % по отношению к доллару, в основном из-за большой разницы в процентных ставках между США и Японией, и в начале месяца достигла 38-летних минимумов, что подстегнуло Токио к действиям.
Евро снизился на 0,08% до 1,0887 доллара и может прервать двухнедельную позитивную серию. Накануне Европейский центральный банк оставил ставки на прежнем уровне, как и ожидалось, и не дал никакой информации о своих дальнейших действиях.
Фунт опустился на 0,17 % до 1,2919 доллара, отступив дальше от годового максимума, достигнутого ранее на этой неделе, после того как данные показали, что розничные продажи в Великобритании в июне упали сильнее, чем ожидалось, поскольку прохладная погода отпугивала покупателей. За неделю фунт потерял почти 0,6% и прервал трехнедельную серию роста.
Биткоин подорожал на 2,67% до 65 528,05 доллара. Эфир вырос на 1,27% до 3456,93 доллара.