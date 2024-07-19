https://1prime.ru/20240719/vengriya-850256883.html

Венгрия выступила за решение украинского конфликта путем переговоров

Венгрия выступила за решение украинского конфликта путем переговоров - 19.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия выступила за решение украинского конфликта путем переговоров

Венгрия не видит возможности решения украинского конфликта военным путем и выступает за его решение посредством переговоров, заявил РИА Новости глава МИД... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T05:39+0300

2024-07-19T05:39+0300

2024-07-19T05:40+0300

спецоперация на украине

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россия

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ООН, 19 июл - ПРАЙМ. Венгрия не видит возможности решения украинского конфликта военным путем и выступает за его решение посредством переговоров, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях штаб-квартиры ООН. "Мы не видим решения на поле боя. Мы видим только решение за столом переговоров ради достижения результата" - сказал он. По его словам, всем сторонам конфликта нужно перейти к обсуждению и надеяться на скорое прекращение огня. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240716/siyyarto-850192951.html

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украина, россия, венгрия