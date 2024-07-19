https://1prime.ru/20240719/vengriya-850281213.html
"Заглохли по пути". Сийярто высказался о работе по транзиту нефти РФ
"Заглохли по пути". Сийярто высказался о работе по транзиту нефти РФ - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Заглохли по пути". Сийярто высказался о работе по транзиту нефти РФ
Усилия со стороны Украины по вопросу транзита российской нефти "заглохли" на полпути, меры, предпринятые Венгрией, не сработают в долгосрочной перспективе. Об... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T17:01+0300
2024-07-19T17:01+0300
2024-07-19T17:01+0300
энергетика
венгрия
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нефть
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БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Усилия со стороны Украины по вопросу транзита российской нефти "заглохли" на полпути, меры, предпринятые Венгрией, не сработают в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Ранее украинская сторона внесла компанию "Лукойл", которая поставляла в Европу нефть по "Дружбе", в санкционный список. На этом фоне транзит "черного золота" приостановился, о чем сообщали венгерские и словацкие власти."Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить эту ситуацию, но усилия заглохли на полпути на Украине", - сказал Сийярто.Министр назвал странным тот факт, что государство, которое стремится в Евросоюз, ставит под угрозу энергоснабжение двух его членов, обещав поднять вопрос на заседании глав МИД ЕС.Сийярто добавил, что Венгрии и Словакии удалось принять меры для стабилизации ситуации. Однако эти решения не будут работать в долгосрочной перспективе, отметил он.
https://1prime.ru/20240719/tranzit-850270792.html
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венгрия, россия, нефть, украина, петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Нефть, УКРАИНА, Петер Сийярто
"Заглохли по пути". Сийярто высказался о работе по транзиту нефти РФ
Сийярто: Венгрия решила вопрос поставок нефти из РФ через Украину, но это ненадолго
БУДАПЕШТ, 19 июл - ПРАЙМ. Усилия со стороны Украины по вопросу транзита российской нефти "заглохли" на полпути, меры, предпринятые Венгрией, не сработают в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Ранее украинская сторона внесла компанию "Лукойл", которая поставляла в Европу нефть по "Дружбе", в санкционный список. На этом фоне транзит "черного золота" приостановился, о чем сообщали венгерские и словацкие власти.
"Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить эту ситуацию, но усилия заглохли на полпути на Украине", - сказал Сийярто.
Министр назвал странным тот факт, что государство, которое стремится в Евросоюз, ставит под угрозу энергоснабжение двух его членов, обещав поднять вопрос на заседании глав МИД ЕС.
Сийярто добавил, что Венгрии и Словакии удалось принять меры для стабилизации ситуации. Однако эти решения не будут работать в долгосрочной перспективе, отметил он.
Песков усомнился в возможности диалога с Украиной по транзиту нефти