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Дела обстоят хуже: ВСУ все сильнее "получают по башке"

Дела обстоят хуже: ВСУ все сильнее "получают по башке" - 19.07.2024, ПРАЙМ

Дела обстоят хуже: ВСУ все сильнее "получают по башке"

Вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, ничто не изменит исход конфликта, считают читатели польского издания Gazeta.pl. | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T15:30+0300

2024-07-19T15:30+0300

2024-07-19T15:30+0300

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, ничто не изменит исход конфликта, считают читатели польского издания Gazeta.pl."Украинцы получают по башке, и даже если закинуть в эту прорву еще 500 миллиардов долларов, это все равно не изменит исхода конфликта. Но это опустошит и без того тощие кошельки налогоплательщиков", - отметил mlehc.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Ну вот видите, ситуация исправляется. Украинцы так разогнались на задней передаче, что не могут остановиться. Хорошо, что Земля круглая", - добавил zec.Читатели также подчеркнули, что задача украинцев - сражаться до последнего украинца ради американской гегемонии и появления ракет в пяти минутах от Москвы. Комментаторы также поинтересовались, сколько миллиардов американцы пропустят через свои оружейные заводы и когда бросят Зеленского и его "орды".Кроме того, они напомнили, что территории, на которых развернулся конфликт, никогда не были украинскими. Читатели посоветовали "вернуть русским Донбасс"."Китай поможет, Индия посодействует, Корея подсобит, и от НАТО останется пепел. Хватит с нас шерифа из США, пришло время для нового, лучшего мира. Эти ваши ЕС и НАТО — даже не 10% населения мира", - заключил lampiony6.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, всу, польша