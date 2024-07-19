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Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США - 19.07.2024, ПРАЙМ
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Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США - 19.07.2024, ПРАЙМ
Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Применение ВСУ химического оружия свидетельствует об отчаянии украинских военных. Такое мнение на YouTube-канале Dialogue Works выразил отставной агент ЦРУ... | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T16:28+0300
2024-07-19T16:28+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Применение ВСУ химического оружия свидетельствует об отчаянии украинских военных. Такое мнение на YouTube-канале Dialogue Works выразил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон."На самом деле химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — заявил он.Джонсон также отметил, что химическое оружие работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя, и назвал его применение в Украине военным преступлением.Ранее а июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России сообщил об обнаружении лаборатории под Авдеевкой, которая, по его словам, использовалась для производства отравляющих веществ.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
16:28 19.07.2024
 
Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США

Джонсон: ВСУ применяют химическое оружие на фронте из-за отчаяния

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Применение ВСУ химического оружия свидетельствует об отчаянии украинских военных. Такое мнение на YouTube-канале Dialogue Works выразил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон.
"На самом деле химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — заявил он.
Джонсон также отметил, что химическое оружие работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя, и назвал его применение в Украине военным преступлением.
Ранее а июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России сообщил об обнаружении лаборатории под Авдеевкой, которая, по его словам, использовалась для производства отравляющих веществ.
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