https://1prime.ru/20240719/vsu-850280052.html

Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США

Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США - 19.07.2024, ПРАЙМ

Акт отчаяния. Действия украинских военных вызвали возмущение в США

Применение ВСУ химического оружия свидетельствует об отчаянии украинских военных. Такое мнение на YouTube-канале Dialogue Works выразил отставной агент ЦРУ... | 19.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-19T16:28+0300

2024-07-19T16:28+0300

2024-07-19T16:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Применение ВСУ химического оружия свидетельствует об отчаянии украинских военных. Такое мнение на YouTube-канале Dialogue Works выразил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон."На самом деле химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — заявил он.Джонсон также отметил, что химическое оружие работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя, и назвал его применение в Украине военным преступлением.Ранее а июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России сообщил об обнаружении лаборатории под Авдеевкой, которая, по его словам, использовалась для производства отравляющих веществ.

https://1prime.ru/20240719/vsu-850277115.html

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украина, всу