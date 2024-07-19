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"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины - 19.07.2024, ПРАЙМ
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"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины
"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины - 19.07.2024, ПРАЙМ
"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский. | 19.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-19T10:13+0300
2024-07-19T10:13+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
украина
помощь украине
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский."Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами", - сказал он.Зеленский добавил, что, если Трампа изберут президентом, Киеву предстоит "тяжелая работа".Ранее Трамп на съезде Республиканской партии заявлял, что намерен завершить каждый конфликт в мире, который создала администрация Джо Байдена, в том числе украинский кризис. До этого кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс отмечал, что экс-президент в случае возвращения в Белый дом инициирует мирные переговоры между Москвой и Киевом.
https://1prime.ru/20240718/ukraina-850256207.html
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА, помощь Украине
10:13 19.07.2024
 
"Он не понимает": Зеленский набросился на Трампа из-за Украины

Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил в интервью BBC Владимир Зеленский.
"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединёнными Штатами", - сказал он.
Зеленский добавил, что, если Трампа изберут президентом, Киеву предстоит "тяжелая работа".
Ранее Трамп на съезде Республиканской партии заявлял, что намерен завершить каждый конфликт в мире, который создала администрация Джо Байдена, в том числе украинский кризис. До этого кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс отмечал, что экс-президент в случае возвращения в Белый дом инициирует мирные переговоры между Москвой и Киевом.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампУКРАИНАпомощь Украине
 
 
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