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Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности - 20.07.2024, ПРАЙМ
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности
Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии в пятницу вечером автоматически отключился из-за неисправности, ситуация не повлияла на ядерную безопасность, сообщила | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T12:03+0300
2024-07-20T12:03+0300
2024-07-20T12:04+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии в пятницу вечером автоматически отключился из-за неисправности, ситуация не повлияла на ядерную безопасность, сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica. "Первый энергоблок АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от Национальной энергетической системы в пятницу вечером из-за неисправности, что не повлияло на ядерную безопасность. Специалисты АЭС Чернаводэ расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении. В компании подчеркнули, что автоматическое отключение энергоблока и ремонтные работы не несут никакой опасности для персонала АЭС и населения Румынии. Первый энергоблок АЭС Чернаводэ был введен в эксплуатацию в 1996 году. Потерянная из-за остановки электроэнергия была компенсирована за счет импорта. Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.
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румыния, аэс, отключение
Энергетика, РУМЫНИЯ, АЭС, Отключение
Энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности
Nuclearelectrica: блок АЭС Чернаводэ в Румынии отключился из-за неисправности
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Первый энергоблок АЭС Чернаводэ в Румынии в пятницу вечером автоматически отключился из-за неисправности, ситуация не повлияла на ядерную безопасность, сообщила пресс-служба компании Nuclearelectrica.
"Первый энергоблок АЭС Чернаводэ был автоматически отключен от Национальной энергетической системы в пятницу вечером из-за неисправности, что не повлияло на ядерную безопасность. Специалисты АЭС Чернаводэ расследуют дело для исправления ситуации в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что автоматическое отключение энергоблока и ремонтные работы не несут никакой опасности для персонала АЭС и населения Румынии.
Первый энергоблок АЭС Чернаводэ был введен в эксплуатацию в 1996 году. Потерянная из-за остановки электроэнергия была компенсирована за счет импорта.
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Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране, у которой на сегодняшний день работают два блока, строительство еще дух реализовано примерно на 15%.