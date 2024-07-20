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Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм" - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм"
Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм" - 20.07.2024, ПРАЙМ
Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм"
В изобилии китайских автомобилей на российском рынке трудно разобраться - даже в лучшие времена не приходилось сравнивать сотни моделей. Агентство "Прайм"... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T04:04+0300
2024-07-20T04:04+0300
авто
китайский автопром
рейтинг
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В изобилии китайских автомобилей на российском рынке трудно разобраться - даже в лучшие времена не приходилось сравнивать сотни моделей. Агентство "Прайм" опросило экспертов и на основании их мнений сделало собственный рейтинг предпочтений, представленный в фотоленте.Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники.Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят.Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам.Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику.Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций.Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы.Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже.Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города.Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей.HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китайский автопром, рейтинг
Авто, китайский автопром, рейтинг
04:04 20.07.2024
 
Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм"

Агентство "Прайм" составило рейтинг лучших китайских авто в России

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В изобилии китайских автомобилей на российском рынке трудно разобраться - даже в лучшие времена не приходилось сравнивать сотни моделей. Агентство "Прайм" опросило экспертов и на основании их мнений сделало собственный рейтинг предпочтений, представленный в фотоленте.
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Китайский кроссовер Haval Jolion
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники.
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely Coolray
Автомобиль Geely Coolray - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Geely Coolray
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят.
© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
© Фото : Chery
Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам.
© Фото : CheryАвтомобиль Chery Tiggo 4 Pro
Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro
© Фото : Chery
Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику.
© Фото : ExeedАвтомобиль Exeed LX
Автомобиль Exeed LX - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Exeed LX
© Фото : Exeed
Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций.
© Фото : GeelyАвтомобиль Geely Belgee Х50
Автомобиль Geely Belgee Х50 - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Geely Belgee Х50
© Фото : Geely
Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы.
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)Автомобиль Changan Alsvin
Автомобиль Changan Alsvin - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Changan Alsvin
CC BY-SA 4.0 / USER3204 / Changan Alsvin (cropped image)
Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже.
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 PlusАвтомобиль Changan CS55 Plus
Автомобиль Changan CS55 Plus - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Changan CS55 Plus
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 Plus
Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города.
© CC BY 2.0 / Julien GАвтомобиль Zeekr 001
Автомобиль Zeekr 001 - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль Zeekr 001
© CC BY 2.0 / Julien G
Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей.
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)Автомобиль HONGQI HS5
Автомобиль HONGQI HS5 - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Автомобиль HONGQI HS5
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner / Hongqi HS5 (cropped image)
HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод
 
Автокитайский автопромрейтинг
 
 
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