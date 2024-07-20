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Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм"

Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм" - 20.07.2024, ПРАЙМ

Рейтинг лучших китайских авто в России: выбор "Прайм"

В изобилии китайских автомобилей на российском рынке трудно разобраться - даже в лучшие времена не приходилось сравнивать сотни моделей. Агентство "Прайм"... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T04:04+0300

2024-07-20T04:04+0300

2024-07-20T04:04+0300

авто

китайский автопром

рейтинг

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. В изобилии китайских автомобилей на российском рынке трудно разобраться - даже в лучшие времена не приходилось сравнивать сотни моделей. Агентство "Прайм" опросило экспертов и на основании их мнений сделало собственный рейтинг предпочтений, представленный в фотоленте.Haval Jolion - лидер по продажам среди "китайцев". Популярен благодаря сочетанию оптимальной цены и полезной для водителя электроники.Geely Coolray - один из самых популярных кроссоверов. Необычный дизайн и отличная управляемость - за это его и любят.Chery Tiggo 7 Pro Max. Высокий уровень комфорта, качественная отделка салона, оптимальная комплектация, удобна водителю и пассажирам.Chery Tiggo 4 Pro. Более доступный, компактный и маневренный, обеспечит комфорт и динамику.Exeed LX. Яркий современный дизайн, высококачественные материалы отделки и широкий спектр технологических опций.Geely Belgee Х50. Компактный кроссовер родом из Белоруссии. Локализован на основе Geely Coolray, адаптирован к дорогам и климату средней полосы.Changan Alsvin. Один из самых доступных седанов, замена Hyundai Solaris и Kia Rio. Тот случай, когда дешевле не значит хуже.Changan CS55 Plus. Шустрый и яркий среднеразмерный кроссовер. В меру спортивный, технологичный, хорош для города.Zeekr 001 - один из самых доступных китайских электрокаров. Футуристичный дизайн и ценник от 4 миллионов рублей.HONGQI HS5 - популярный премиум-кроссовер с роскошным интерьером и кузовом, высоким уровнем пассивной безопасности, а также возможностью выбора - передний или полный привод

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайский автопром, рейтинг