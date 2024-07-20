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Минэнерго обсудило вопросы развития энергетики ЛНР и ДНР
Минэнерго обсудило вопросы развития энергетики ЛНР и ДНР - 20.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго обсудило вопросы развития энергетики ЛНР и ДНР
Министерство энергетики провело выездные встречи, посвящённые работе и развитию топливно-энергетического комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках,... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T14:42+0300
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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики провело выездные встречи, посвящённые работе и развитию топливно-энергетического комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках, говорится в сообщении министерства. "В ходе рабочих встреч с представителями правительств регионов рассмотрены актуальные вопросы развития ТЭК республик. В частности, выплаты и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угледобывающих предприятий", — отмечается в сообщении. Также на совещании обсуждались восстановительные работы на объектах распределительной инфраструктуры и формирование аварийного резерва в республиках. На совещании также обсуждались меры по скорейшему устранению последствий нештатных ситуаций, которые произошли на региональных распределительных сетях из-за погодных явлений. Было решено сформировать аварийный запас, закупить силовые трансформаторы и специальную технику для проведения восстановительных работ."Основная задача – сформировать условия для стабильного развития ТЭК республик. Определены места строительства объектов электросетевого комплекса 35-110 кВ в отдельных регионах", – заявили в Минэнерго. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство выделит средства на поддержку энергетики в новых регионах.
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Энергетика, РОССИЯ, ЛНР, ДНР, энергетика РФ
Минэнерго обсудило вопросы развития энергетики ЛНР и ДНР
Минэнерго обсудило развитие энергетики Луганской и Донецкой народных республик
МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики провело выездные встречи, посвящённые работе и развитию топливно-энергетического комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках, говорится в сообщении министерства.
"В ходе рабочих встреч с представителями правительств регионов рассмотрены актуальные вопросы развития ТЭК республик. В частности, выплаты и погашения задолженностей по зарплате перед работниками угледобывающих предприятий", — отмечается в сообщении.
Также на совещании обсуждались восстановительные работы на объектах распределительной инфраструктуры и формирование аварийного резерва в республиках.
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На совещании также обсуждались меры по скорейшему устранению последствий нештатных ситуаций, которые произошли на региональных распределительных сетях из-за погодных явлений. Было решено сформировать аварийный запас, закупить силовые трансформаторы и специальную технику для проведения восстановительных работ.
"Основная задача – сформировать условия для стабильного развития ТЭК республик. Определены места строительства объектов электросетевого комплекса 35-110 кВ в отдельных регионах", – заявили в Минэнерго.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство выделит средства на поддержку энергетики в новых регионах.