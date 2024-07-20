https://1prime.ru/20240720/neft-850293642.html

Эксперты определил сферу - лидера по снижению потребления нефти

Эксперты определил сферу - лидера по снижению потребления нефти - 20.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты определил сферу - лидера по снижению потребления нефти

Первым сегментом в мире, где будет наблюдаться снижение потребления нефти, является личный автотранспорт, но заметно это станет только после 2040 года, при этом | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T08:34+0300

2024-07-20T08:34+0300

2024-07-20T08:35+0300

экономика

автотранспорт

нефть

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Первым сегментом в мире, где будет наблюдаться снижение потребления нефти, является личный автотранспорт, но заметно это станет только после 2040 года, при этом нефтехимическая отрасль будет наращивать спрос на "черное золото" на протяжении не менее 50 лет, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Основным направлением, где ожидается снижение потребления нефти, является личный автотранспорт (более четверти потребления), в этом сегменте снижение потребления нефти реалистично начнется после 2040 года. В сегменте коммерческого транспорта (20% потребления нефти) - позже, не ранее 2050 года. В коммерческой и бытовой энергетике также снижение не ожидается ранее 2050 года. Нефтехимическая промышленность будет наращивать потребление не менее 50 лет", - сказал Касаткин. Таким образом, отметил он, энергопереход, предполагающий отказ от ископаемого топлива, - вопрос долгосрочного горизонта планирования. При этом нефтедобывающие страны уже сейчас задумываются о том, как поддержать свои бюджеты в будущем, ведь для некоторых из них экспорт топливных товаров является основной статьей дохода. Среди них, напомнил Касаткин - Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Иран, Алжир, Ангола, Нигерия, Венесуэла, Азербайджан, Туркмения. "Данные страны имеют разные стратегии по диверсификации экспорта и снижения зависимости от нефтегазовых доходов. Например, страны Персидского залива активно развиваются как международные финансовые центры, инвестируют в развитие высоких технологий и туризма. Африканские страны стараются "застолбить" место центров в развитии среди своих соседей, развивая финансовые институты, и содействуют инвестициям в развитие других сырьевых секторов", - рассказал Касаткин. В то же время, по его словам, Венесуэла и Иран имеют более консервативные цели - за счет своей колоссальной ресурсной базы занять место стран, в которых в будущем упадет добыча из-за снижения извлекаемых запасов. "Но это все планы, реальные шаги стран весьма консервативны - на горизонте 10-15 лет инвестиции в добычу будут значительно превышать инвестиции в развитие секторов "заменителей" нефти", - отметил эксперт, подчеркнув, что безусловно для всех нефтедобывающих стран важно развивать внутреннее потребление товаров и услуг.

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автотранспорт, нефть