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Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения - 20.07.2024, ПРАЙМ
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Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения
Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения - 20.07.2024, ПРАЙМ
Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения
Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, которая в результате покушения получила огнестрельное ранение в голову, скончалась в больнице Львова,... | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T07:48+0300
2024-07-20T07:56+0300
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, которая в результате покушения получила огнестрельное ранение в голову, скончалась в больнице Львова, передало украинское информагентство УНИАН и подтвердил в своем Telegram-канале глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В сообщении УНИАН указывается: "Ирина Фарион скончалась в больнице". "Спасти Ирину Фарион не удалось", - подтвердил глава областной военной администрации Львова. Украинское издание "Страна" ранее сообщило, ссылаясь на местного депутат Рады Игоря Зинкевича, что известная русофобскими заявлениями экс-депутат Фарион получила во Львове пулевое ранение в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.В ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, в том числе в связи с ее заявлениями о русскоязычных военных Вооруженных сил Украины.
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верховная рада, кончина
Происшествия, Верховная рада, кончина
07:48 20.07.2024 (обновлено: 07:56 20.07.2024)
 
Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения

Власти Львова: экс-депутат Рады Фарион скончалась в больнице после покушения

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, которая в результате покушения получила огнестрельное ранение в голову, скончалась в больнице Львова, передало украинское информагентство УНИАН и подтвердил в своем Telegram-канале глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В сообщении УНИАН указывается: "Ирина Фарион скончалась в больнице".
"Спасти Ирину Фарион не удалось", - подтвердил глава областной военной администрации Львова.
Украинское издание "Страна" ранее сообщило, ссылаясь на местного депутат Рады Игоря Зинкевича, что известная русофобскими заявлениями экс-депутат Фарион получила во Львове пулевое ранение в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.
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Вчера, 16:14
В ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, в том числе в связи с ее заявлениями о русскоязычных военных Вооруженных сил Украины.
 
ПроисшествияВерховная радакончина
 
 
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