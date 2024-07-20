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Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения

Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения - 20.07.2024, ПРАЙМ

Экс-депутат Рады Фарион скончалась после покушения

Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, которая в результате покушения получила огнестрельное ранение в голову, скончалась в больнице Львова,... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T07:48+0300

2024-07-20T07:48+0300

2024-07-20T07:56+0300

происшествия

верховная рада

кончина

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МОСКВА, 19 июл - ПРАЙМ. Скандально известная экс-депутат Рады Ирина Фарион, которая в результате покушения получила огнестрельное ранение в голову, скончалась в больнице Львова, передало украинское информагентство УНИАН и подтвердил в своем Telegram-канале глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В сообщении УНИАН указывается: "Ирина Фарион скончалась в больнице". "Спасти Ирину Фарион не удалось", - подтвердил глава областной военной администрации Львова. Украинское издание "Страна" ранее сообщило, ссылаясь на местного депутат Рады Игоря Зинкевича, что известная русофобскими заявлениями экс-депутат Фарион получила во Львове пулевое ранение в висок, ее состояние оценивалось как тяжелое.В ноябре 2023 года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, в том числе в связи с ее заявлениями о русскоязычных военных Вооруженных сил Украины.

https://1prime.ru/20240719/oruzhie-850279163.html

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верховная рада, кончина