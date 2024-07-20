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Полезный штраф. Коллекторы потеряют интерес к некоторым долгам россиян

Полезный штраф. Коллекторы потеряют интерес к некоторым долгам россиян - 20.07.2024, ПРАЙМ

Полезный штраф. Коллекторы потеряют интерес к некоторым долгам россиян

Намерение властей повысить пошлины за обращение в суд по гражданским искам, с одной стороны, может сузить возможность для защиты своих прав, с другой –... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T02:02+0300

2024-07-20T02:02+0300

2024-07-20T02:02+0300

суды

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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Намерение властей повысить пошлины за обращение в суд по гражданским искам, с одной стороны, может сузить возможность для защиты своих прав, с другой – кредиторы могут потерять интерес к плохим долгам, рассказала агентству "Прайм" руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева.Инициатива правительства РФ повысить пошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции может серьезно повлиять на доступность юстиции для граждан и организаций.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНововведения затронут различные сферы правовой практики. Планируется увеличение следующих пошлин при обращении в суды общей юрисдикции: подача иска, имущественный иск до 100 тысяч рублей, расторжение брака, апелляционная и кассационная жалоба, жалоба в Верховный Суд. При обращении в арбитражный суд изменения коснутся госпошлин за банкротство и оспаривание решений госорганов.При этом платить больше будут обязаны не только компании, но и физлица. Вводимые изменения могут осложнить доступ к судебной защите для людей с невысоким уровнем дохода, так как размер пошлин может стать значительным бременем для них."Например, ранее пошлина за подачу иска физическим лицом составляла 300 рублей, теперь же она увеличена до 5 тысяч рублей. Рост более чем в 16 раз. Для компаний размер пошлины возрос с 6 тысяч до 20 тысяч рублей. Это может серьезно повлиять на решение граждан и организаций обращаться в суд и защищать свои права", - считает Соболева.С другой стороны, увеличение судебных госпошлин может оказать положительное воздействие на сокращение случаев массовых обращений в суд без достаточных оснований. Пошлины могут отпугнуть недобросовестных исковых лиц и коллекторов, которые специализируются на "плохих" долгах.Вероятнее всего, в случае вступления новаций в силу взыскивать с ответчика долги на несколько тысяч рублей станет невыгодно. Кредиторам придется учитывать издержки на судебные споры в цене услуг, а значит, займы станут дороже. В конечном итоге это дополнительно разгонит инфляцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суды, пошлины, долги, долги по кредитам, коллекторы, россия, юрист, эксклюзив