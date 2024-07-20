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Рубль выдержал все, но впереди новое испытание

Рубль выдержал все, но впереди новое испытание - 20.07.2024, ПРАЙМ

Рубль выдержал все, но впереди новое испытание

Рубль отыграл послабления для компаний экспортеров и закрытие Центробанком данных о валютных торгах, все внимание приковано к заседанию по ставке, рассказал... | 20.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-20T03:03+0300

2024-07-20T03:03+0300

2024-07-20T03:03+0300

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МОСКВА, 20 июл - ПРАЙМ. Рубль отыграл послабления для компаний экспортеров и закрытие Центробанком данных о валютных торгах, все внимание приковано к заседанию по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Похоже, что у рубля сформировался очень высокий иммунитет к подобной информации, так как поддержки достаточно много: это жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка", - комментирует он.Очередная неделя в этом свете будет решающей. Заседание Банка России пройдет в пятницу, 26 июля. С большой долей вероятности, ставка вырастет с текущих 16% до 18% годовых. Но могут быть и сюрпризы.Самое важное - это комментарии ЦБ по итогам встречи. Они дадут понимание, предполагается ли рост ставки дополнительно или ЦБ готов удерживать ее на достигнутом значении до конца года. "Новая неделя июля для доллара США состоится в пределах 87,5-89 рублей, для евровалюты - в границах 95-98 рублей, для юаня - 12,02-12,08 рублей", - прогнозирует аналитик.Высокая ставка - это мощная опора для рубля. В поддержку российской валюте будет играть активная фаза очередного налогового периода в России. Сектор нефти успел учесть всю поступившую информацию, скорректировался и готов расти. Баррель Brent стабилизировался выше 85 долларов. Ближайшие цели повышения - 86-87 долларов за баррель нефти североморского сорта. В целом, валютный рынок России смотрится устойчивым, как и глобальный сырьевой сектор, заключил Антонов.

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эксклюзив, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, владислав антонов, bitriver