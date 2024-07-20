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Россия сократила поставки СПГ в Китай
Россия сократила поставки СПГ в Китай - 20.07.2024, ПРАЙМ
Россия сократила поставки СПГ в Китай
Россия по итогам первых шести месяцев 2024 года поставила в Китай 3,515 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,066 миллиарда долларов, что на 9,24% | 20.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-20T07:40+0300
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2024-07-20T07:40+0300
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МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев 2024 года поставила в Китай 3,515 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,066 миллиарда долларов, что на 9,24% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-июнь составило 9,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 3,873 миллиона тонн СПГ на 2,693 миллиарда долларов. Отдельно в июне КНР закупила в РФ 663,88 тысячи тонн СПГ на 377,857 миллиона долларов. Глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй ранее заявил РИА Новости, что спрос в Китае на российские энергоносители может увеличиться.
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россия, поставки спг, китай
Экономика, РОССИЯ, поставки СПГ, КИТАЙ
Россия сократила поставки СПГ в Китай
Таможня: РФ за первое полугодие 2024 г сократила поставки СПГ в Китай на 9,24%
МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Россия по итогам первых шести месяцев 2024 года поставила в Китай 3,515 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 2,066 миллиарда долларов, что на 9,24% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-июнь составило 9,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 3,873 миллиона тонн СПГ на 2,693 миллиарда долларов.
Отдельно в июне КНР закупила в РФ 663,88 тысячи тонн СПГ на 377,857 миллиона долларов.
Импорт СПГ из России в Японию в июне вырос на 13,6%
Глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй ранее заявил РИА Новости, что спрос в Китае на российские энергоносители может увеличиться.